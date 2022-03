Test: scegli una conchiglia e scopri un lato nascosto della tua personalità

Scegli una conchiglia e scopri cosa nasconde la tua personalità con questo test originale

Le giornate si iniziano ad allungare ed il sole ci scalda in questo mese. Con la primavera alle porte, la voglia di vacanza si fa sentire e iniziamo già ad immaginarci le nostre giornate sulla spiaggia in totale relax.

Devi sapere che ognuno di noi ha dentro di se un’energia unica che risplende in modo manifesto attraverso il nostro carattere. Ecco perché oggi ti proponiamo il test della conchiglia per scoprire quale tratto della tua personalità ti aiuterà nel tuo futuro.

Iniziamo subito valutando le varie opzioni.

Test della conchiglia: scegli quella che più ti piace e scopri chi sei veramente

In questo test della conchiglia ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli quella che più ti piace e scopri quale tuo lato caratteriale ti aiuterà nel migliorarti la vita.

Se ti piace il mare, prova anche il test dell’estate.

Conosciamoci insieme!

1) Uno –> Sei un leader nato

Tu hai la capacità di influenzare il pensiero degli altri, perché credono fermamente in quello che tu pensi. Proprio per questo, chi ti conosce ti ritiene una persona saggia e un’ottima consigliera.

Questo è il momento in cui ti rimbocchi le maniche e conquisti il ruolo adatto a te. Puoi essere un ottimo esempio per il tuo team e motivare gli altri a fare come te.

Hai questa tua forza che ti permette di raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati e puoi spianare la strada per altre persone che senza di te avrebbero troppa paura.

2) Due –> La curiosità ti guiderà

Il tuo cervello si attiva quando viene sfidato. La gara inizia quando devi imparare qualcosa di nuovo e avvincente.

Anche l’educazione ti aiuta in questo, come leggere un libro che ti spiega “come fare”, ascoltare una lezione o partecipare ad un corso.

Se fare test ti piace, prova anche il test del volante.

La tua mente richiede di essere stimolata in continuazione. Hai bisogno di sapere per trovare la voglia di diventare dinamico.

Se sei in una situazione di stasi, ti senti perso ed è proprio per questo che la tua curiosità prenderà il sopravvento. La voglia di conoscere, ti smuove e ti dà carica.

3) Tre –> Intuizione

Se questa è la tua scelta allora sappi che l’intuizione ti aiuterà nel tuo futuro. Fidati, ascolta e presta attenzione solo ai tuoi input intuitivi. Fidati del tuo istinto e mai del tuo cervello.

Quando abbiamo problemi siamo sempre alla ricerca di qualcuno che ci possa consigliare, ma tu sappi che la risposta a tutto la hai dentro di te.

Focalizzati sui tuoi sogni e basati solo sulle tue impressioni intuitive. Vedrai che la vita ha tante gioie in serbo per te