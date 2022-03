Giovane, intelligente e con uno charm particolare, la Princess Jessica Selassié ha un mondo dentro. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una vera scoperta per il pubblico a casa. Da timida e silenziosa, è diventata una ragazza molto più matura e consapevole. Tra le sorprese, si lascia andare ad una confessione personale.

A giudicare siamo tutti bravi, anche perché Jessica porta il nome Selassié. Non si tratta solo di una vip che ha partecipato ad un reality, il Grande Fratello Vip, ma è la principessa della dinastia spodestata in Etiopia. Passato e presente si mescolano in un mix del tutto inedito, perché di carattere questa ragazza ne ha da vendere. Specialmente dopo la rivelazione saltata fuori a Verissimo, i fan sono increduli.

Sono stati sei lunghi mesi al Grande Fratello Vip, ma i nostri vipponi ce l’hanno fatta e possiamo confermare, anche noi con loro! Seguire le vicende dell’edizione di quest’anno ci ha tenuti con il fiato sospeso tutto il tempo, fino alla finale. Infatti, ripercorrendo il viaggio a ritroso, agli inizi pensare che la vincitrice potesse essere proprio Jessica Selassié, sconvolge tutti!

Timida, un po’ impacciata e taciturna, nascondeva un animo da vera principessa! Combattiva, decisa e con principi saldi, è stata una grande rivelazione nella stagione televisiva del reality.

Tra le verità, è lei stessa che ne confessa una molto intima e struggente, e noi come sempre siamo pronti per parlarvene e dar voce alle emozioni.

Jessica Selassié a Verissimo, la verità del dramma

Ovviamente, tra le tante news tutti si aspettavano che si sarebbe presto parlato della relazione/non relazione con Barù. Infatti, Soleil Sorge ha da poco sganciato una bomba su loro due, facendo dei commenti inediti che hanno fatto non poco sconvolgere il pubblico a casa. Tra le novità, quella di oggi però è confessata dalla diretta interessata, ed ha un sapore leggermente amaro quanto triste. Ecco le parole della Princess.

E’ il salotto di Silvia Toffanin ad accogliere la vincitrice del reality. Verissimo è da sempre una fonte di informazione fondamentale per i telespettatori, specialmente dal punto di vista dell’emotività. Si affrontano storie leggere e divertenti, ma anche altre più complicate e profonde. Nel caso di Jessica, si tratta di un racconto drammatico.

Una sola parola dovrebbe bastare per comprendere la maturità di questa ragazza: educazione. Ebbene sì, davanti gli sfoghi della sorella Lucrezia Selassié, gli attacchi delle rivali della casa, e il litigio a sfondo amoroso con l’amica Sophie Codegoni, la principessa ha sempre cercato di portare avanti i valori dei suoi genitori, specialmente dopo l’evento che ha fatto crollare la serenità familiare.

Si tratta dell’arresto del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Con l’accusa di truffa dichiarata in piena diretta al Grande Fratello Vip, è stato arrestato. Nonostante la giovane età, la Selassié ha sempre cercato di dimostrare con il tempo il suo temperamento forte e tenace, allontanandosi da urla e pianti isterici, ma essendo austera e determinata al momento opportuno.

Le ultime parole sulla questione sono state:

“Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito.”

Insomma, al di là di quanto accaduto, l’amore e il bene resta. Anche perché si è tanto discusso sul valore del nome se nobiliare o meno, questione poco rilevante in Italia dato che il titolo non serve concretamente a nulla.

Principessa nell’animo, ha già lanciato un colpo di scena nella storia con Barù, perché tra le tante situazioni bisogna sempre ricordare i suoi 26 anni. Matura oltremodo, si tratta sempre di una giovane con tanti sogni, tra cui quello di cantare.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati e non perdiamoci le prossime news sulla vincitrice dell’edizione più controversa della storia del programma.