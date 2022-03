Colpo di scena dopo il Grande Fratello Vip tra Jessica Selassié e Barù

Jessica Selassié è la vincitrice di questa sesta e lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente ha affrontato uno sviluppo all’interno del programma presentandosi come insicura, silenziosa e sempre dietro alle sue sorelle fino a raggiungere la consapevolezza di essere Donna, bella e sensuale.

Forse l’incontro con il nobile Barù ha proprio aiutato nel suo cambiamento. Il fatto che il gieffino la guardasse spesso, la stuzzicasse e flirtasse, ha dato delle attenzioni che Jessica non aveva forse mai avuto.

Tra i due, però, non è successo niente all’interno della Casa, perché Barù ha sempre detto di non voler far nascere niente all’interno di un reality show. Nonostante la maggiore delle Selassié l’abbia tentato più volte, i Jerù hanno deciso di aspettare la fine del programma.

Ed ora è finito il Grande Fratello Vip ed ecco il colpo di scena. Scopriamo insieme cosa è accaduto

Grande Fratello Vip, colpo di scena tra Jessica Selassié e Barù

Jessica Selassié contentissima per la vittoria del Grande Fratello Vip e dopo aver risposto alle domande di rito dei giornalisti, corre a casa sua a Roma per riabbracciare con la sua famiglia e festeggiare.

Barù, invece, ha deciso di andare al mare, come aveva già confessato all’interno del reality show.

Dopo la scelta clamorosa di Jessica, la Selassié torna sui social per ringraziare a dovere tutti i suoi fan che l’hanno portata alla vittoria del montepremi di 100mila euro.

Pubblica alcune foto della finale e scrive un dolce messaggio per i suoi followers.

“Eccomi qua… incredula, ma mai più felice. Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero” scrive la Princesse.

“Grazie anche ad Alfonso Signorini e Grande Fratello Vip per avermi concesso di vivere questa esperienza PAZZESCA. Love u, so much. Vostra Jess” conclude la vincitrice di questa sesta edizione.

Nonostante alcuni utenti si siano innervositi con lei per un gesto fatto dopo la vittoria, la Selassié sta guadagnando un sacco di consensi e tra questi troviamo anche Lui.

I fan dei Jerù sono rimasti in sospeso sulla loro frequentazione, ma ecco che Barù inizia a seguire la nostra amata Jessica che ricambia subito.

Se son rose, fioriranno. Jessica Selassié è pronta per godersi la sua vittoria e sicuramente si sarà resa conto di avere veramente una fila di uomini che le vanno dietro. Adesso è Barù che deve giocarsi bene le sue carte se vuole veramente conquistarla dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip