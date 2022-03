E’ stato uno degli ex tronisti più amati di Uomini e Donne: ecco cosa fa oggi

È stato uno degli ex tronisti più amati di Uomini e Donne: ecco cosa fa oggi. Rispetto all’epoca della trasmissione la sua vita è cambiata

Uomini e Donne è da decenni una trasmissione che lancia personaggi nel mondo dello spettacolo. Questi hanno spesso un grande successo e fanno un certo “salto di qualità”. E’ il caso di uno che dal “trono” è diventato un attore di famoso e molto bravo. Una vita che ha fatto una svolta importante, anche se deve ringraziare Maria De Filippi e il suo dating show per averlo lanciato nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera artistica comincia nel 2004, quando esordisce in un vecchio reality (passato un po’ sordina), Volere o volare, condotto dalla solita Maria De Filippi. Poi, sempre nello stesso anno partecipa a Uomini e Donne, e diventa subito estremamente famoso. Tronista tra i più “desiderati”, si fa scegliere da Carla Velli, anche se la loro storia non è andata avanti. La sua bellezza è indiscutibile, tanto che lo porterà anche a posare per un calendario sexy che vende moltissimo. Anche quando ha chiuso con Uomini e Donne, Arca ha proseguito a lavorare nel mondo dello spettacolo.

L’ex tronista di Uomini e Donne è diventato un attore di grande successo

Nel 2006 partecipa al reality “La Fattoria”, un programma condotto da Barbara d’Urso. Viene visto anche in altri programmi, come Peguenos gigantes Italia (pure questo andato un po’ nel dimenticatoio) e Pechino Express. Tuttavia, il suo vero sogno era diventare attore: ci riesce nel 2006, quando cominca a studiare e si trasferisce a Roma per dei corsi di recitazione e dizione. Arrivano anche le prime “particelle”, come quella in Incantesimo 10, Carabinieri e Don Matteo 7. E’ solo l’inizio di una carriera che ha preso piede ed è diventata sempre più prestigiosa.

Il primo fim al cinema in cui ha recitato è “Scusa ma ti voglio sposare”, un film diretto da Federico Moccia. Con Arca ci sono anche Raoul Bova e Michela Quattrociocche. Tra i suoi successi “Le tre rose di Eva”, una fiction in onda su Mediaset che ha avuto grande successo, era l’anno 2012. Poi per lui “Rex” sulla Rai e il grande salto di qualità con Ferzan Ozpetek con “Allacciate le cinture”. Nel 2015 riesce a ottenere una parte in “James Bond Spectre”. Nel 2021 una parte in “Svegliati amore mio”.