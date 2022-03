Dopo il GF Vip spunta tutta la verità: “Ecco chi mi piaceva davvero”

Appena finito il GF Vip emergono altri dettagli e retroscena su quello che è accaduto all’interno della casa del realityi di Canale 5

Il Grande Fratello è finito, ma i pettegolezzi e colpi di scena non sono ancora finiti. Alcuni dei protagonisti del GF Vip hanno raccontato alcuni particolari della loro esperienza all’interno della casa, ma soprattutto risvolti su quella che sarà la loro vita futura. Gli occhi sono puntati soprattutto su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, e la loro storia d’amore che è nata all’interno del reality di Canale 5. I due sono stati intervistati da “Chi“, e hanno spiegato che andranno a vivere insieme a Milano, dove hanno preso un appartamento in affitto.

Sarà la prima volta per Sophie lontano dalla casa di famiglia. “Mia mamma ci ha fatto una sorpresa, perché mi ha trovato casa. Sarà la mia prima volta, e lui si dividerà tra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò”. A quanto pare i due sono molto felici insieme e c’è entusiasmo per questa nuova storia d’amore. Alessandro ha parlato anche della sua esperienza nella casa, confermando che il suo ruolo nel reality era di fare il cosiddetto “tentatore”.

GF Vip, arriva tutta la verità su uno dei grandi flirt della casa

“I primi giorni nella casa non erano facili, perché mi giocavo molto a causa di questo ruolo. Mi sono avvicinato a Sole, è vero – ha spiegato Basciano – ma solo perché ci conoscevamo già, e in ogni caso ci vediamo soltanto come amici. Devo dire che è anche se c’è attrazione non è detto che si debba per forza andare oltre”. Ma le confessioni non finiscono qui: “Anche Jessica sembrava interessata a me – ha detto l’influencer – a me piaceva il suo carattere ma niente altro. Come tutti sanno io sono entrato nella casa con la voglia di avvicinarmi a Sophie per assicurarmi che le mie sensazioni fossero giuste”.

E in effetti tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, e tutti sanno come si è evoluta la loro storia. Anche se anche il buon Alessandro un’esitazione l’ha avuta: “Si, perché dicevo che non l’avrei guardata perché lei stava con Gianmaria. Ma io mi sono dichiarato dopo quattro giorni, e infatti stavamo già flirtando di nascosto”.