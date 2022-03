Appello a Milly Carlucci: “Voglio fare il cantante mascherato”

Appello a Milly Carlucci da parte di una vincitrice del Grande Fratello Vip: “Voglio fare il cantante mascherato”.

Una delle vincitrici più amate del Grande Fratello Vip rivolge un appello a Milly Carlucci per Il cantante mascherato, il programma di Raiuno in cui dei personaggi famosi si nascondono sotto delle maschere maestose esibendosi, ogni settimana, sulle note delle grandi canzoni italiane e non.

Dotata di una bellissima voce che ha sfoggiato spesso, anche quando era nella casa del Grande Fratello Vip, la vippona si augura di poter partecipare alla prossima edizione de Il cantante mascherato e così rivolge un appello pubblico alla padrona di casa.

Ex vippona concorrente de Il cantante mascherato? L’appello a Milly Carlucci

Milly Carlucci non lascia nulla al caso. Sia per Ballando con le stelle che, nell’ultima edizione, ha visto il trionfo di Arisa sia per Il cantante mascherato che decreterà il vincitore tra qualche settimana. In attesa che si concluda la stagione in corso, per la prossima, la Carlucci ha già ricevuto una candidatura.

L’ex vippona che ha voglia di mettersi in gioco e di partecipare a Il cantante mascherato dove, nelle scorse settimane, ci sarebbe stata alta tensione dietro le quinte, è la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip che, quest’anno, è stato vinto da Jessica Selassiè che, dopo il trionfo si è mostrata così sui social.

Alessia Macari che ha partecipato alla prima edizione del reality how insieme a Stefano Bettarini, Laura Freddi, Elenoire Casalegno e Valeria Marini, solo per citarne qualcuno, diventata mamma per la prima volta da pochi mesi, vorrebbe tornare a lavorare tra un po’ e tra le esperienze che vorrebbe fare c’è quella di concorrente de Il cantante mascherato.

“Mi piacerebbe partecipare a Il Cantante Mascherato. Vorrei essere chiamata perché è il programma perfetto per me, dato che si può mostrare il proprio talento”, ha dichiarato la Macari in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Amante della musica, con una voce bellissima, la Macari che si è fatta conoscere interpretando la “Ciociara” ad Avanti un altro, la trasmissione del preserale di canale 5 condotta da Paolo Bonolis, ha sempre sognato di poter trasformare la propria passione per la musica in un lavoro. Alessia, del resto, ha sfoggiato le sue doti anche in un’altra trasmissione Rai ovvero Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Il cantante mascherato tornerà in onda l’anno prossimo. Tra i concorrenti ci sarà anche Alessia Macari?