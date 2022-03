Oroscopo 19 marzo 2022: rivincita dell’Ariete e sconfitta per il Sagittario

Occhi al cielo, perché con l’Oroscopo di oggi ne vedremo delle belle. La Quadratura Venere-Urano produrrà degli effetti interessanti, perché ci sono dei chiarimenti importanti in vista. Vediamo come si è evoluta la classifica e chi sono i primi e gli ultimi della giornata.

Ammiriamo il firmamento, ha da regalarci momenti indimenticabili. La vista dal basso del manto stellato ci fa sentire piccoli, ma infinitamente parte di un tutto. La Quadratura è un Aspetto dei pianeti, cioè un posizionamento che non può passare inosservato. Il motivo? Finalmente, molti perché trovano risposta, ma bisogna sapervi reagire! Ecco cosa c’è da sapere sui transiti di oggi.

Una Quadratura caratterizzata dalla ricerca del bello e dalla rivoluzione! L’Oroscopo ha delle novità imperdibili per le Case Celesti. Innanzitutto, con questo transito abbiamo a che fare con il numero quattro, le quali sono le porzioni che dividono il cielo. Queste misurano 90° ed implicano una condizione poco favorevole al dialogo.

Le forze opposte dei due Astri causano un blocco, ma alcuni segni sapranno rispondervi con il potere della creatività. Questa unita all’originalità diventano due armi vincenti contro le avversità della giornata.

Ecco come i segni più fortunati e gli sfortunati vivranno questa condizione.

Oroscopo: la rivincita per l’Ariete è così dolce!

Sogno e realtà si combinano in un mix potente: Ariete, Scorpione e Pesci, gli empatici e complicati per eccellenza. Rispettivamente tre segni di fuoco, acqua e ancora acqua, sono sul podio perché capaci di sfoderare un’immaginazione che non ha eguali. Se sei della Bilancia sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’Ariete, il combattente nato che sul fronte lavoro riuscirà ad ottenere grandi risultati. Belle notizie in arrivo ti sconvolgeranno la giornata! Anche in amore il romanticismo busserà alla tua porta. Consigli: sfrutta le novità in arrivo e collabora con i colleghi, il transito ti darà spunto.

Passiamo allo Scorpione, enigmatico e sveglio quanto basta per non farsi mettere i piedi in testa. Infatti, ci sono grandi rivincite al lavoro grazie alla tua perseveranza. In amore devi risolvere delle questioni, ma vedrai che avverrà in situazioni ottimali. Consigli: la Quadratura ti darà una spinta, coglila al volo prestando la giusta attenzione.

Che dire dei Pesci? Il segno più mistico e profondo che ci sia. L’amore è di casa, ma è al lavoro che la creatività andrà alle stelle riuscendo ad ottenere dei risultati totalmente inaspettati anche dal punto di vista economico. Consigli: Venere-Urano giocano un ruolo fondamentale nella riuscita dei tuoi desideri, buttati nelle situazioni.

Un’amara sconfitta per il Sagittario, e non solo!

Niente di bello per il Sagittario, stessa sorte per il Gemelli e il Leone che male interpretano i segnali del transito. La Quadratura Venere-Urano non è per tutti, ma è importante riuscire a risollevarsi dalle avversità, senza nervosismi o vittimismi. Se sei dell’Aquario sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai Gemelli, lunatici e poco favorevoli ai segnali dalla realtà esterna. Curiosi ed intelligenti, non sopportano imposizioni anche quando vengono fatte dal transito in corso. Al lavoro tutto normale, ma è in amore che arriverà una doccia gelata. Consigli: non procrastinare, sei bravo in questo, ma non serve.

Passiamo al Leone, il Re dello Zodiaco che quando viene scombussolato a volte perde la rotta. La Quadratura ti blocca, perché preso dalla fretta e dal nervosismo non riuscirai a capire quale strada intraprendere per fare la cosa giusta. Consigli: passa più tempo con gli affetti e fai tutto con maggior tranquillità.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario, l’arciere più ottimista è di pessimo umore. In amore sei fortunato, ma è dal punto di vista burocratico e lavorativo che avrai dei grossi inghippi. Venere-Urano non ti danneggiano troppo, ma con questo mood è difficile prendere il buono dalle situazioni. Consigli: sii meno impulsivo e dimostra l’affetto nei confronti di chi ami, è un ottimo modo per stare bene con sé stessi.