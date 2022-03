Jessica Selassiè cambia tutto dopo il GF Vip: la scelta clamorosa

Jessica Selassiè dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ha intenzione di prendere in mano le redini della sua vita e cambiare ogni cosa: questa è la sua svolta dopo il grande successo sul piccolo schermo degli italiani.

Jessica Selassiè è stata la vincitrice di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, che è entrata nella storia del reality show di canale 5 per essere la più lunga di sempre (durata ben 6 mesi di messa in onda con doppio appuntamento settimanale).

La concorrente ha iniziato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia un po’ in sordina per poi avere una vera e propria evoluzione. Tant’è che durante l’ultimo periodo di messa in onda è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha imparato ad amarla ed accettarla con tutti i suoi pregi, difetti ed insicurezze.

Subito dopo la vittoria, la Princess ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha rotto il silenzio per la prima volta ed ha spiegato come ha intenzione di far procedere la sua vita dopo questo importante momento. Jessica Selassiè dopo la vittoria al GF Vip ha le idee ben chiare su cosa fare e cosa non fare.

Jessica Selassiè rompe il silenzio dopo la vittoria al GF Vip 6: le sue parole

Jessica Selassiè, che è stata al centro di una polemica dopo la finale del Grande Fratello Vip, ha le idee ben chiare su come far procedere la sua vita in questo periodo perché quest’esperienza non l’è servita soltanto per trovare una certa popolarità sul piccolo schermo degli italiani ma anche per iniziare un vero e proprio percorso dentro di sé.

“La copertina di questa settimana di “Chi” è dedicata alla vittoria di Jessica Selassié al Gf vip 6“ è possibile leggere sul comunicato pubblicato dalla testata diretta da Alfonso Signorini, che presenta sui social i nuovi contenuti da non perdere per gli appassionati del reality show di canale 5. “L’edizione dei record (sei mesi di durata per 4.500 ore di diretta) del reality più seguito della tv italiana” prosegue, ricordando tutte le tappe più importanti ripercorse in questi mesi.

“Ora sono pronta a volare da sola“ aggiunge, rivelando le prime intenzioni della vincitrice di questa sesta edizione. “Racconta Jessica nella prima intervista rilasciata dopo la vittoria. ‘Io ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch’io‘. E con i soldi del premio finale (metà dei quali saranno donati in aiuto delle donne ucraine) ‘Aiuterò mio padre, se potrò'” conclude.

Jessica Selassiè dopo il Grande Fratello Vip è pronta a spiccare il volo da sola.