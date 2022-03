Isola dei Famosi 2022 boom, Ilary Blasi non rinuncia a niente: nomi stellari in Honduras

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a esordire in prima serata su Canale 5, con un cast tutto nuovo e davvero stellare

Con il Grande Fratello ormai archiviato è tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’appuntamento è dietro l’angolo, visto che la nuova edizione partirà lunedì prossimo. Finalmente gli spot stanno andando a ruota libera con tutte le informazioni su questa prossima edizione.

Ovviamente ci sarà Ilary Blasi alla conduzione, con Alvin che sarà di nuovo (per la terza volta) inviato in Honduras. I due commentatori in studio saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ma l’attesa più importante, quella per il cast, è arrivata con la tanto attesa foto ufficiale che campeggia anche sugli account social ufficiali della trasmissione. Appuntamento per lunedì 21 marzo 2022 in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi, arriva il cast ufficiale con tanto di foto

Chi sono i concorrenti ufficiali, quindi. L’elenco è stato completo. Floriana Secondi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Roberta Morise, Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, i Cugini di Campagna, Antonio Zequila, Estefania Barnal, Ilona Staller, Blind, Nicolas Vaporidis, Marco Melandri, Roger Balduino, Jovana Djorkevic.

In questa stagione i naufraghi sono divisi in due squadre, una di componenti singoli (come al solito) l‘altra di componenti in coppia che fungeranno come un unico partecipante. I due gruppi saranno smistati in isole diverse, e probabilmente si incroceranno soltanto nelle prossime settimane. I concorrenti in gara si preparano a settimane difficili: sfideranno la fame e le difficoltà di sopravvivere sull’isola. Attesa per il “naufragio” con il lancio dall’elicottero. La nuova stagione dell’Isola dei Famosi andrà avanti fino a maggio, quando è prevista la finale.

