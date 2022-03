Rompicapo delle formiche: sai quante sono in tutto? E’ da impazzire!

Allena la tua mente oggi per essere più reattivo domani: è il mantra dei rompicapo di Instanews. Oggi avremo a che fare con un giochino divertente, il quale tratta proprio di formiche! Sei capace di risolverlo in soltanto un minuto, oppure scapperai a vedere la soluzione alla fine?

Ti sembrerà assurdo, ma esercitarti in rompicapo del genere renderà la tua mente più giovane. Gli smartphone e i social media sono senza dubbio una grande fonte di svago e informazione, ma quanto sei passivo rispetto il mondo che ti circonda? Cerca di metterti in gioco, leggi la consegna che racconta la storia delle formiche, e dai il massimo! Se ci riuscirai, potrai finalmente vincere una sfida contro di me. La soluzione è alla fine.

Che cosa ci dice il rompicapo di oggi? Innanzitutto, abbiamo a che fare con delle amichette molto simpatiche, le formiche! Diciamo che lo sono molto meno quando invadono i nostri spazi, ma senza dubbio possiamo confermare la loro ingegnosità nel costruire il formicaio. Sono delle costruttrici nate!

Arrivati a questo punto, ecco la consegna da risolvere:

Ci sono 2 formiche davanti ad altre due.

Ci sono 2 formiche dietro ad altre due.

Ci sono 2 formiche accanto ad altre due.

Quesito: quante sono in tutto?

Ti do un consiglio, pensa bene a quello che ti ho rivelato poco fa. Sono delle grandi costruttrici, di conseguenza per essere tali seguono un certo ritmo di lavoro, ma anche dei posizionamenti specifici… e con questo ho detto troppo! Scorri per la soluzione.

Rompicapo delle formiche, ecco la soluzione!

Come se non bastasse, nel nostro sito trovi una grande quantità di giochini e indovinelli divertenti. Davvero, essendo amanti del genere, abbiamo preparato una sfilza di enigmi di ogni tipologia. Ad esempio, perché non provi il rompicapo intuitivo dell’oggetto misterioso? E’ divertente e ti farà passare via la noia. Invece, se restiamo su quello di oggi, sei giunto alla conclusione?

Ebbene sì, la soluzione è data da un quadrato tutto particolare! Se hai letto correttamente la consegna, e hai anche seguito il mio consiglio, avresti dovuto trovare la verità dell’enigma in un batter d’occhio. Non si tratta di essere degli ingegneri ai livelli delle formiche, e senza dubbio ti ho anche dato un grosso suggerimento.

La risposta è: ci sono 4 formiche!

La ragione risiede nel fatto che le nostre amiche a sei zampe sono poste in questo modo, proprio per facilitare i lavori, e soprattutto sono inserite nel contesto “costruzione” secondo le indicazioni poste dalla consegna.

L’inganno è dato proprio dai numeri, infatti pensavi che queste fossero molte di più. Invece, bastava leggere con attenzione il quesito posto, segnandoti punto per tutte i possibili posizionamenti. Allora, ho vinto anche questa volta? Se ti è piaciuto questo giochino, prova il rompicapo visivo: trova la parola pizza nella foto! Vedrai che il divertimento è assicurato.

Insomma, ho vinto anche questa volta, ti conviene esercitarti per la prossima sfida, altrimenti sarò sempre un passo avanti!