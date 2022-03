Ultima Fermata anticipazioni: quando inizia e un grande ritorno alla conduzione

Sta per arrivare su Canale 5 l’atteso nuovo programma firmato da Maria de Filippi, Ultima Fermata. Tutte le anticipazioni e la conduttrice

Finalmente è stato tolto il velo da “Ultima Fermata”, il nuovo dating show di Canale 5 con la firma di Maria De Filippi. Dopo mesi di misteri, con tanto di teaser e annunci sulla composizione del nuovo casting, finalmente abbiamo una data di inizio e soprattutto una conduttrice. Tuttavia, nonostante ormai manchino pochi giorni, non è ancora del tutto chiaro quale sia l’effettiva collocazione del programma. A quanto pare, sembra vero che Ultima Fermata debba prendere il posto di “Temptation Island”, per un indizio molto chiaro.

Il dating ambientato in Sardegna (al momento) non è presente nel palinsesto di Mediaset. L’appuntamento con la prima puntata di “Ultima Fermata” è per mercoledì 23 marzo, in prima serata su Canale 5. La notizia più importante è l’ufficialità della conduzione: c’è il grande ritorno di Simona Ventura, che dopo alcuni passaggi a vuoto tenterà il grande rilancio con una trasmissione di livello. Tuttavia, l’ex presentatrice di Quello che il calcio è oggi in Rai a “Citofonare Rai2″, bisognerà capire se interromperà questa collaborazione oppure se proseguirà con entrambe le trasmissioni.

Ultima Fermata, svelato il nome della conduttrice

Ora il nome della Ventura è diventato ufficiale, ma in ogni caso era stata lei stessa a confermare su Instagram, lo scorso 10 marzo, la sua partecipazione. Anzi, a dirla tutta la Ventura ha precisato Tra gli autori del nuovo programma “amoroso” di Canale 5 c’è Raffaella Mennoia. Ma la domanda che tutti si fanno è: di cosa si tratta di preciso? E’ un docu-reality che affronta i temi delle coppie in crisi. Queste sono formate sia da conviventi che da persone sposate. Queste saranno messe davanti a una scelta cruciale.

Ossia continuare a convivere insieme o mettere fine alla loro storia. La curiosità è che si è scoperto che il programma aveva un account ufficiale Instagram aperto da ben sei anni, e che poi è tornato attivo. Tuttavia, le dinamiche della trasmissione sono ancora da scoprire. Altra particolarità: Simona Ventura sarà alla conduzione, ma ci sarà anche una voce narrante. Si era fatto il nome di Giulia De Lellis, ma al momento non ci sono conferme.