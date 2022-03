Giorgio Marchesi e il dramma che l’ha cambiato per sempre

Affascinante, diretto e con un’energia da vendere, Giorgio Marchesi è uno degli interpreti più apprezzati della scena attoriali degli ultimi tempi. Inizia studiando teatro, e tra l’università e le varie incombenze da emergente in erba, è costretto a fare i conti con un dramma che mai un ragazzo della sua età avrebbe dovuto affrontare.

Adesso, è un uomo bello e formato, ma ai tempi del fatto aveva soltanto 18 anni. Diciamo che quello che dovrebbe entrare in testa una volta per tutte nell’immaginario dei fan, è che con i personaggi del mondo dello spettacolo si ha a che fare con persone comuni. Dietro tanto successo e ricchezza, ci sono comunque problemi personali, giornalieri e difficoltà di ogni genere. Nel suo caso, si tratta di un dolore indimenticabile, di cui ha confessato qualcosa di importante che non dovrebbe passare inosservato.

Al centro delle scene si è sempre pronti a ricoprire il ruolo per il quale si è stati scelti, ma è con il mondo di tutti i giorni che si fanno i conti. Giorgio Marchesi è un attore molto amato dal pubblico a casa. Dalle fiction al grande schermo ha sempre dimostrato una grande dedizione per questo lavoro, oltre che talento.

Lo ricordiamo nella serie La figlia di Elisa, ritorno a Rivombrosa, o ancora in Un medico in famiglia, o in film come Mission Impossibile III e Magnifica speranza di Ferzan Opzetek. si tratta di un attore completo e professionale, con tanta strada davanti.

Nell’ultima apparizione televisiva si è però mostrato in delle vesti differenti, specialmente inedite. Infatti, ha mostrato un lato di sé sconosciuto, ma senza dubbio molto umano, ecco le sue parole.

Giorgio Marchesi: la verità sul dramma da ragazzo

Diciamo che ultimamente si sta parlando di molte tragedie nel mondo della televisione. A Verissimo un ospite ha raccontato di essere rimasto orfano a 9 anni, lasciando tutti senza parole. Non sempre si conoscono alcuni dettagli dei beniamini dello spettacolo, ma una volta venuti fuori è difficile non guardare i protagonisti diversamente. L’empatia dovrebbe essere manifestata naturalmente, e nel caso dell’attore Giorgio Marchesi non si può non provarla dopo quanto raccontato.

Il salotto che lo ospita è Oggi è un altro giorno, ed è proprio in questo set che si lascia andare ad una confessione toccante. Serena Bortone, la conduttrice, chiede all’attore se è impegnato in un nuovo progetto, e lui racconta di essere nel cast della nuova fiction Rai La Sposa, al fianco di Serena Rossi.

Tra una chiacchiera e l’altra, l’attore ripercorre l’evento della sua vita che più l’ha devastato, cioè la morte della madre quando aveva solo 18 anni. La cosa più sconvolgente, è che non ha subito affrontato il lutto, ma ha vissuto diversamente il dolore. Racconta:

“Io l’ho affrontato più avanti, io ho reagito senza affrontare il dolore direttamente. Poi più avanti vengono fuori le cose. Ora ho un ricordo bellissimo perché penso alla fortuna di aver avuto una madre così per 18 anni. Sarebbe stata orgogliosa di me perché cantava e andava a teatro. Papà era disperato perché voleva facessi qualcosa di serio. Io ero abbastanza confuso.”

Insomma, si lascia andare a dettagli inediti, e conclude dicendo qualcosa di più sulla nuova fiction:

“In questa serie abbiamo fatto di tutto, il regista Campiotti ci spingeva a fare cose. Inoltre, sognavo di lavorare con Serena Rossi. Adesso mi piacerebbe fare film di azione.”

Tra le confessioni, non possiamo dimenticare quella fatta in riferimento all’assenza del padre del campione del mondo del calcio, parole sconvolgenti ma che fanno capire quanto sia complesso l’animo delle persone.

Così, è proprio da queste rivelazioni che è possibile approfondire alcuni aspetti inediti, e soprattutto che i personaggi famosi hanno un volto molto più umano di quello che si vede in superficie.