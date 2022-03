Test: scegli una figura e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo quattro figure: cerchio, triangolo, quadrato e spirale. Quale preferisci? Qual è la tua figura preferita? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Cerchio: sei una persona indipendente, quando ti poni un obiettivo non chiedi aiuto a nessuno, fai di testa tua senza perdere tempo. Ti affidi alle tue certezze, credi di avere grosse possibilità e di non doverti porre dei limiti. Pensi di poter avere tutto ciò che desideri, hai una grossa considerazione di te stesso e dei tuoi mezzi.

Triangolo : hai scelto il triangolo per questo test? Bene, questo vuol dire che sei una persona che si assume sempre le proprie responsabilità. Prendi tutto sul serio, a volte pure troppo! Credi di poter diventare il migliore e fai di tutto per raggiungere grandi traguardi nella tua vita. Ogni tanto dovresti provare a prendere le cose con maggior leggerezza.

: hai scelto il triangolo per questo test? Bene, questo vuol dire che sei una persona che si assume sempre le proprie responsabilità. Prendi tutto sul serio, a volte pure troppo! Credi di poter diventare il migliore e fai di tutto per raggiungere grandi traguardi nella tua vita. Ogni tanto dovresti provare a prendere le cose con maggior leggerezza. Quadrato : sei un amico affidabile, le altre persone riconoscono la tua sincerità e la tua onestà. Tutti vorrebbero essere come te, sei generoso, empatico, riesci sempre a trovare la parola giusta per confortare un amico in difficoltà. Ti piace fare regali e organizzare feste, la tua allegria è spesso contagiosa.

: sei un amico affidabile, le altre persone riconoscono la tua sincerità e la tua onestà. Tutti vorrebbero essere come te, sei generoso, empatico, riesci sempre a trovare la parola giusta per confortare un amico in difficoltà. Ti piace fare regali e organizzare feste, la tua allegria è spesso contagiosa. Spirale: sei una persona particolarmente creativa, sei dotato di una forte immaginazione e riesci sempre ad avere idee importanti nei momenti decisivi. Il tuo entusiasmo è contagioso e ti rende un vero leader. Hai una grande determinazione e metti tanta energia in tutti i tuoi progetti, riuscendo sempre ad ottenere il massimo.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua figura preferita? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.