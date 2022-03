Uomini e Donne puntata 16/3/22, Ida Platano umiliata: “Sei una donna di bassa lega!”

A Uomini e Donne Ida Platano è stata umiliata in studio. L’accusa rivoltale è davvero pesante e l’ha mandata su tutte le furie.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per una puntata bella ricca dove non è mancato proprio nulla. Dalle liti alle incomprensioni, tutto il trash che il pubblico brama è stato servito nel pomeriggio di canale 5.

La puntata inizia con Sara al centro studio. La dama ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere sceso a corteggiarla. Il tutto è iniziato quando lui sarebbe dovuto andare a Firenze da lei. Durante quel giorno, sua madre è stata male ed è dovuta andare al pronto soccorso e per questo motivo lei voleva annullare l’uscita ma era già arrivato in città. Per questo motivo lei prova ad incontrarlo ugualmente, ma lui l’ha sentita fredda e lei non ha gradito quest’osservazione considerando dal momento in cui stava venendo.

Tina Cipollari ha criticato Sara, affermando che fortunatamente sta bene, ma qualora fosse stata così grave di certo non sarebbe andata da lui ed è convinta che a lei il cavaliere non sia mai interessato e che stia trovando una scusa per liquidarlo a Uomini e Donne.

Tina Cipollari perde la calma con Ida Platano a Uomini e Donne: “Donna di bassa lega!”

Si passa a Daniela. Anche lei stava uscendo con un nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma ha scelto di troncare il tutto perchè in maniera poco carina le ha chiesto quanto guadagna per partecipare al programma. Lei ha ribadito che non prende un euro ed ha sospettato che per questo motivo lui credesse fosse tutta una finta. L’uomo prova a difendersi affermando che era una semplice curiosità che è stata travisata.

Al centro dello studio tornano Ida e Alessandro. Maria De Filippi ha provato a farla ragionare dopo che hanno chiarito, rivelando che non sono riusciti a fare quel weekend che avevano organizzato e che lui le aveva chiesto di vedersi a Milano.

Questo scatena Armando Incarnato che si scaglia contro il ragazzo, accusandolo di usare Ida soltanto per avere una maggiore visibilità. La dama resta a guardare e Tina l’accusa di essere una donna di bassa lega perché non fa nulla per difendere l’uomo che sta frequentando viene massacrato dal cavaliere che è suo amico. Lui le da ragione, ma Ida non concorda con quanto le ha fatto notare dall’opinionista ed anzi accusa Alessandro di non difenderla di fronte a simili accuse.

Nonostante tutto, Ida e Alessandro scelgono di proseguire la conoscenza a Uomini e Donne.