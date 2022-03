Amici 21 puntata 16/3/22, lacrime ed emozioni nella scuola: il ballerino non regge il colpo

Ad Amici 21 il ballerino non è riuscito a reggere il colpo e si è emozionata non ha appena ha avuto modo di poter vedere ogni cosa.

Amici 21 è pronto a fare il suo debutto sabato prossimo sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento del serale. Per questo motivo la grande macchina di Maria De Filippi è più attiva che mai nella creazione di uno spettacolo degno di nota.

Non mancheranno durante il corso di questo primo appuntamento i guanti di sfida e nella puntata di oggi ci vengono mostrate le proposte avanzate da Rudy Zerzi e Raimondo Todaro. Il primo ha lanciato una sfida tra Lda, che fa parte della squadra, e Alex, di Lorella Cuccarini. I due giovani cantanti devono sfidarsi sulle note di Che sarà dei Ricchi e Poveri, scrivendo delle barre.

Il figlio di Gigi D’Alessio ritiene che sia una sfida equa, mentre l’alunno di Lorella Cuccarini ritiene che il suo avversario sia nettamente in vantaggio perchè ha avuto più occasioni per poter scrivere i suoi pezzi, ma passiamo alla danza.

Raimondo Todaro ha lanciato una sfida tra latinista e latinista, Nunzio contro Leonardo. I due ballerini però saranno affiancati da Carola e Serena. Nunzio ha mostrato qualche perplessità per queste associazioni perché la ritiene molto difficile per chi non ha mai ballato latino, ma la puntata non è finita di certo qui.

Michele si emoziona ad Amici 21: il gesto inaspettato dei suoi genitori

Anna Pettinelli torna alla carica e dopo aver massacrato i cantanti di Rudy Zerbi, ne ha anche per quelli di Lorella Cuccarini. Ha giudicato Aisha una brava cantante, ma anonima che non è ancora riuscita a tirare fuori la sua personalità. Su Sissi non si è espressa, mentre su Alex ritiene che sia bravo ma che non sia in grado di utilizzare il proprio corpo.

Dopo momenti di sfida e tensioni, si passa alle emozioni. La produzione ha organizzato una sorpresa a Michele. Il giovane ballerino di Alessandra Celentano ha avuto modo di poter leggere una lettera dai suoi genitori in cui ricordano tutti i sacrifici fatti durante il corso di questi anni per permettergli di diventare l’artista che è oggi.

Tutti sacrifici, rivelano i suoi genitori, che vale la pena aver fatto considerando il percorso che sta costruendo oggi. Il ballerino è stato omaggiato anche dal primo costume che ha utilizzato da bambino durante il suo primo spettacolo e non è mancata l’emozione nel sentirli al telefono, pronti a fare il tifo per lui.

Michele di Amici 21 si è commosso nel sentire i suoi cari, che gli hanno strappato un sorriso anche per la scelta di regalare i calzini, ormai un simbolo, a tutti i suoi compagni di viaggio.