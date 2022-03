Cavaliere cacciato da Uomini e Donne dopo aver fatto una domanda scomoda

Uomini e Donne continua con la sua normale programmazione. Tra qualche mese, questa edizione si concluderà e le nostre dame e cavalieri devono ancora trovare la propria anima gemella.

Sicuramente una donna ha già capito di non aver trovato la persona giusta dopo che un cavaliere le ha posto una domanda veramente scomoda.

Scopriamo insieme cosa è successo a Uomini e Donne

Sergio, cavaliere di Uomini e Donne, viene cacciato dopo una domanda scomoda

Daniela e Sergio sono due protagonisti di Uomini e Donne. Usciti per una sola volta, la coppia si ritrova al centro dello studio per parlare del loro appuntamento.

Sergio è sceso proprio per lei, ma Daniela ha già deciso di concludere questa conoscenza sul nascere.

“Volevo farmi perdonare per un paio di cosa che, involontariamente, ho detto ma che sono dettate dalla curiosità” inizia Sergio mettendo avanti le mani da subito e portando un mazzo di fiori alla dama per farsi perdonare.

Maria De Filippi, conduttrice del programma che adesso trema a causa di Silvia Toffanin, spiega subito il motivo di questo gesto: “Lei ha detto alla redazione che le hai chiesto quanti soldi prende per stare seduta qui“.

Il cavaliere ha fatto una domanda alquanto scomoda alla dama.

“Ho solo chiesto se qualcuno qui fosse retribuito” controbatte Sergio. Daniela, da prima in silenzio, ci tiene a precisare: “Tu mi hai fatto una domanda precisa. Mi hai detto: ‘Quanto ti pagano?’. Io ho detto no e tu non si stato felice della mia risposta. Poi mi hai detto: ‘Non dirmi che Armando non prende niente‘ “.

Dopo le rivelazioni inedite sull’uomo, Incarnato, sentendosi chiamato in causa, parte subito innervosito e difende la redazione di Uomini e Donne.

“Ti posso dire quanto ho speso da cinque anni a questa parte per corteggiare le donne che voglio conquistare” puntualizza il cavaliere.

Daniela è sempre più delusa dalla sua nuova conoscenza e chiede di terminare questa conoscenza da subito.

“Se pensi che io sia una dipendente di Uomini e Donne e che sia tutto falso, cosa sei venuto a fare?” domanda giustamente la dama.

“Poi mi hai detto che avendo avuto tante conoscenze non potrei darti il giusto valore. Cosa volevi dire? Io riesco a dare la giusta importanza alla persona che sto conoscendo anche se sono uscita con altre persone” commenta Daniela e conclude severamente: “Mi hai giudicata male e poi ci sono state altre frecciatine che mi hanno fatta stare male. Io voglio troncare“.

Sergio ha giocato malissimo le sue carte con Daniela. Il cavaliere, con la sua domanda scomoda, ha fatto molto innervosire la dama che ha deciso di finire la loro frequentazione dopo soli cinque giorni