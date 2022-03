Il colpaccio di Silvia Toffanin: Maria De Filippi trema?

Silvia Toffanin è pronta a fare l’ennesimo colpaccio? Maria De Filippi dovrebbe iniziare a tremare: il suo impero potrebbe finire.

Silvia Toffanin ha sempre avuto un grosso potenziale per gli addetti ai lavori, che durante il corso di questi anni hanno più volte provato ad affidarle nuovi progetti televisivi oltre al suo Verissimo. La conduttrice ha sempre rifiutato, affermando di volersi concentrare sul suo programma che sembra andare a gonfie vele in quanto è riuscito a risollevare la domenica pomeriggio di canale 5 che da tempo non riusciva a decollare.

Tant’è che l’azienda l’ha premiata con la doppia messa in onda settimanale e che quando le ha chiesto di proseguire fino alla fine della stagione, dopo qualche momento di esitazione, lei ha scelto di accettare, ma ora arriva una nuova indiscrezione bomba sulla sua carriera che potrebbe cambiare ogni cosa.

A lanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo e a darle manforte ci ha pensato anche il portale Dagospia: Silvia Toffanin è pronta a sostituire Maria De Filippi? Vediamo che cosa dicono di preciso le due fonti riguardo il percorso televisivo della conduttrice di Verissimo.

Silvia Toffanin sostituisce Maria De Filippi? L’indiscrezione bomba

Silvia Toffanin sembrerebbe essere molto apprezzata non solo dal pubblico del piccolo schermo degli italiani, che le permette di trasformare i suoi programmi in autentici successi, ma anche dagli addetti ai lavori che vorrebbero puntare tutto su di lei.

Il doppio appuntamento di Verissimo sarebbe soltanto l’inizio di questo nuovo percorso. Tant’è che si inizia a mormorare che la conduttrice sarebbe pronta a debuttare in uno dei programmi di Maria De Filippi, che è più concentrata che mai sulle emozioni vissute dai concorrenti di Amici 21.

Non sarebbe la prima volta che Maria la vorrebbe in uno dei suoi format. Basti pensare, infatti, che la conduttrice le aveva offerto sia la conduzione di Amici Celebrities, passata poi a Michelle Hunziker che purtroppo non era riuscita a collezionare i consensi sperati, e Temptation Island Vip, ceduto poi a Simona Ventura e in seguito ad Alessia Marcuzzi, ma la sua risposta era sempre stata negativa.

Ora si mormora che Silvia Toffanin possa tornare con C’è posta per te, uno dei programmi simbolo di Maria De Filippi e che ha recentemente terminato la sua messa in onda, collezionando ottimi ascolti che ne hanno senza dubbio confermato la presenza anche durante la prossima stagione televisiva.

Maria De Filippi sarà sostituita da Silvia Toffanin? Le indiscrezioni bomba ci sono, non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte della rete e vedere come si evolveranno le cose.