Grande Fratello Vip, colpaccio di Signorini per la prossima edizione? Lo spoiler

In vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe esserci un vero e proprio “colpaccio”. L’indizio arriva dai social

Un indizio social che arriva subito dopo la vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 6. I fan del reality terminato pochi giorni fa (ma che arriverà di nuovo tra qualche mese) sono già in trepidazione per una foto che è apparsa sui social. Una super vip, molto amata sui social, si è messa in posa proprio con Jessica e Tommaso Zorzi, il vincitore della scorsa edizione.

Una foto casuale e curiosa, che la diva ha voluto commentare scherzosamente. “Vi spoilero chi sarà la prossima vincitrice del GF”, ha scritto. Subito i fan sono impazziti, perché la sua presenza nel talent sarebbe clamorosa.

Grande Fratello Vip, una super diva tra i concorrenti? I fan sognano

Parliamo, infatti, di Elettra Lamborghini, che ha scherzato proprio su questo argomento. La cantante fa sognare gli amanti del programma, che farebbero di tutto per vederla in gara. E lei ha commentato con ironia a chi le ha chiesto di entrare. Qualcuno ha scritto: “Elettra abituata ai reality esteri si farebbe squalificare dopo 10 minuti”.

Lei ha subito replicato con simpatia: “Dopo 9 minuti già iniziavo a strappare extension”. Una risposta simpatica, che fa capire come la Elettra apprezzi il Grande Fratello, ed evidentemente lo segue anche. Ora per dire che lei sarà la prossima partecipante ce ne passa, ma di certo la curiosa foto ha fatto felici i fan del talent di Canale 5, che tornerà (non è ancora ufficiale) il prossimo settembre sempre su Canale 5.

Dopo 9 minuti già iniziavo a strappare extencion🤣🤣🤣 https://t.co/694kfjBW6M — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 15, 2022