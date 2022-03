Grande Fratello Vip: l’annuncio in piena notte che nessuno si aspettava

L’annuncio in piena notte dal Grande Fratello Vip che nessuno si aspettava

Il Grande Fratello Vip, dopo sei mesi, è arrivato alla sua conclusione. Vincitrice di questa sesta edizione è la maggiore delle Princesse, Jessica Selassié che ha vinto il televoto contro l’attore Davide Silvestri.

E’ stata un’edizione lunga, ricca d’amore, di scontri e incontri. Sicuramente ha fatto molto parlare forse più in male che in bene, ma sicuramente la ricorderemo tutti.

Alfonso Signorini anche quest’anno è riuscito a portarsi a casa milioni di ascolti che sono rimasti frequenti e alti per tutta l’edizione.

Ma ecco che arriva un annuncio inaspettato in piena notte al Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Alfonso Signorini fa un annuncio inaspettato in piena notte al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, conduttore e capo del settimanale Chi, si trova nello studio del Grande Fratello Vip da quattro anni. Prima di lui, presentava il reality show l’ex Letterina, Ilary Blasi che è venuto a trovarlo anche durante la finale di questa sesta edizione.

Il conduttore si è ritrovato nel programma non in uno dei migliori periodi. Nel 2020, il GF Vip parte con la sua quarta edizione, ma scoppia la pandemia mondiale.

Perciò, Alfonso conduce da Milano in uno studio senza pubblico. La paura stava conquistando sempre di più il nostro paese, ma lo spettacolo doveva continuare. Dopo 92 giorni, vince il reality show Paola Di Benedetto, modella ed ex madre natura a Ciao Darwin.

Per la situazione gravosa, la gieffina viene incoronata vincitrice nel parcheggio dello studio.

Pronto a ripartire a settembre, con 44 serate e 169 giorni sulle spalle, vince l’influencer Tommaso Zorzi. Mentre una coppia di questa edizione si è già lasciata, arriviamo ad oggi con la vincitrice Jessica che ha portato a casa il montepremi dopo 183 giorni e 49 puntate.

Ma ecco che il Grande Fratello Vip fa un annuncio inaspettato e a rivelare ciò ci pensa proprio Alfonso Signorini.

“Io vi saluto in mezzo a questo trionfo! Vi amo e vi voglio bene, grazie, siete stati tantissimi!” esclama contentissimo il conduttore e confessa: “Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui, con Grande Fratello Vip“.

Il direttore di Chi si è appassionato al reality show e anche la produzione. Alfonso sa come scoprire qualsiasi cavillo ed è il re del gossip.

Nonostante Ilary Blasi, ospite in puntata, gli abbia detto in modo ironico di “sparire” e di “trovarsi un hobby“, Signorini non ci pensa nemmeno. Ha voglia di continuare a tenere compagnia ai suoi amati telespettatori.

“Alfonso complimenti perché sei stato bravissimo, però posso dire una cosa? Basta. Sparisci, il pubblico non ne può più. Trovati un hobby, fai qualcos’altro”. L.E.I. #GFVIP PIC.TWITTER.COM/P4DXPNLDKN — contechristino (@contechristino) MARCH 14, 2022

Alfonso Signorini è bravo e, a mio parere, la produzione del Grande Fratello Vip ha fatto proprio bene. L’annuncio inaspettato è stato svelato e già sento la mancanza degli ormai amici gieffini