Ufficiale: la serie è stata cancellata, fan in protesta

La celebre serie televisiva è stata cancellata. La decisione è arrivata direttamente dalla produzione. Gli appassionati non l’hanno presa bene

Quando uno show televisivo viene cancellato c’è sempre chi è contento e chi protesta. Da un lato, quelli che non lo hanno mai visto o apprezzato, dall’altro coloro i quali lo hanno seguito sin dall’episodio pilota. I secondi, ovviamente, rappresentano sempre la parte delusa nel momento in cui una casa produttrice annuncia la sospensione o la cancellazione di una serie televisiva.

I motivi possono essere molti: il principale è il seguito. Quando un’azienda investe in un prodotto, pretende anche un tornaconto. Nel mondo del cinema e della televisione il tornaconto è rappresentato dal successo del prodotto. Più successo ottiene una stagione di una serie televisiva, più possibilità ci saranno di vederla prolungata per molti anni. Viceversa, capita spesso di vedere produzioni interrotte senza arrivare nemmeno alla fine, o accorciate, in modo tale da regalare comunque un finale ai fan.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia della sospensione di una nota serie televisiva statunitense. Si tratta di uno show in onda da diversi anni in Italia, molto amato dal pubblico. La sospensione di questa serie ha alimentato diverse polemiche, soprattutto negli Stati Uniti d’America. Per scoprire di quale programma televisivo stiamo parlando ti basterà scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

Chicago Fire 10, interrotta la produzione

Le riprese della decima stagione di Chicago Fire sono state interrotte. La decisione è arrivata direttamente dalla produzione, che ha bloccato anche NCIS – Unità Anticrimine. Anche i pompieri dell’Illinois, dunque, dovranno fermarsi per un po’ ai box. Il motivo è legato al Covid-19. La variante Omicron ha contagiato molte persone dello staff nelle ultime settimane, rallentando le riprese. Al momento non sono state sospese le riprese dei due spin-off della serie.

La produzione ha deciso di sospendere le riprese e fare in modo che tutti possano tornare negativi. La decima stagione della fortunata serie è già in onda dal settembre 2021 (novembre in Italia) ma la programmazione è stata interrotta proprio a causa della sospensione delle riprese, deludendo gli appassionati. Nel nostro paese, l’ultimo episodio, Tra due fuochi, è andato in onda il 25 gennaio e al momento non si sa ancora quando arriverà il prossimo.

Chicago Fire va in onda su su Sky Serie, mentre le repliche sono disponibili su Italia Uno. I fan della serie non si aspettavano questa sospensione e hanno manifestato la propria delusione sul web. Dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire se Matthew Casey, interpretato da Jesse Spencer, tornerà sugli schermi già nella decima stagione o se bisognerà aspettare la prossima. Il 13 marzo del 2020, Chicago Fire è stata prolungata fino al 2023 ma voci di corridoio parlano di un probabile rinnovo per una dodicesima (e ultima?) stagione, da mandare in onda nel 2024.