Rompicapo dei conigli: riesci a trovare l’uovo? E’ impossibile!

La mente è l’arma più forte che l’essere umano possiede insieme ai sentimenti. Ovviamente, per essere inarrestabili è necessario allenarla con dei rompicapo divertenti. Risolvere indovinelli come hobby è senza dubbio una scelta adeguata, specialmente se si ha a che fare con dei conigli così buffi.

Come iniziamo la giornata? Con un rompicapo! I protagonisti di oggi sono i conigli, animali senza dubbio simpaticissimi, ma che in questa foto ci stanno facendo letteralmente impazzire. E’ un test visivo, complicato da una consegna poco semplice. Infatti, l’obiettivo è quello di risolverlo nel minor tempo possibile, io ci sono riuscita in meno di un minuto, tu sarai altrettanto bravo? Ti sfido, alla fine dell’articolo troverai la risposta, ma se sbircerai prima, l’avrò vinta io.

Innanzitutto, qual è l’obiettivo? Ci sono tanti conigli in questo tranello. Ebbene sì, ho proprio detto questa parola. La ragione? Gli animaletti sono più furbi di quello che pensi, studiamoli un attimo. Alcuni mangiano una carota, altri pitturano, o ancora c’è chi gioca con un pulcino, oppure indossa un cappello a cilindro, ma non c’è l’ombra di un uovo!

Sembra assurdo, ma in realtà c’è eccome quest’oggetto da trovare. Il fatto è che i nostri amici dalle orecchie lunghe lo hanno nascosto molto bene. Trovarlo non è impossibile, ma senza dubbio il poco tempo a disposizione non aiuta.

Allora, ti ho già dato troppe direttive, sei quasi alla soluzione, oppure hai perso?

Rompicapo dei conigli: soluzione, ecco dov’è l’uovo!

Come se non bastasse il nostro sito ha una grande quantità e varietà di giochini e indovinelli di qualsiasi tipologia. Dal fantasy, all’horror, o ancora si potrebbe avere a che fare con delle figure geometriche! Siamo dei cultori del genere, e prepariamo solo il meglio per i nostri utenti. A proposito, perché non provi il terribile rompicapo delle formiche e scopri quante sono? Sembra facile, ma in realtà ti mette molto alla prova. Allora, siamo giunti al termine, hai trovato la soluzione da solo?

Siamo giunti al momento di rivelare la risposta più attesa degli ultimi minuti. Eccolo lì, l’uovo si trova proprio in quel punto segnato dal cerchietto!

Osserva bene: partendo dal basso, questo è nascosto ed è posto nella terzultima fila, alla sinistra del coniglio pittore con il pennello! La difficoltà è stata data, oltre che dal tempo decisamente ridotto, anche dal fatto che l’oggetto in questione è stato celato dalle orecchie dei nostri amichetti!

Infatti, ti ho dato fin troppe dritte! Quando ti ho parlato delle orecchie lunghe dovevi immaginare che l’uovo lo avessero nascosto proprio tra queste e che questo si intravedesse. Se hai perso, perché non ti alleni con il rompicapo intuitivo nel quale devi trovare l’oggetto misterioso? Vedrai che la prossima volta un indovinello del genere non ti spiazzerà più.

Allora, dato che ho vinto anche questa volta ti prometto un prossimo rompicapo! Ci vediamo nei prossimi giorni con il consueto appuntamento con gli enigmi, vedrai sarà divertente.