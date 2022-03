Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni: colpo di scena da brividi nel finale di stagione

Cresce l’attesa per il finale di Doc 2 – Nelle tue mani, l’apprezzatissima fiction medical del giovedì sera di Rai 1. Oggi l’ultima puntata

Ci siamo, cresce l’attesa per l’ultima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, che questa sera su Rai 1 andrà in onda con l’ultima puntata. Anche quest’anno la serie con protagonista Luca Argentero è andata benissimo. Grande successo di ascolti, ma anche di critica. Le premesse per una terza stagione ci sono tutte, ma è ancora presto per fare previsioni.

Intanto, la puntata che sarà composta dagli ultimi due episodi che chiuderanno la trama di questa stagione. Non mancherà l’adrenalina, e nemmeno i colpi di scena. Andrea Fanti si è letteralmente messo nei guai, e sarà costretto a dire tutto sulla morte di Lorenzo Lazzarini. Si tratta di un segreto che il medico ha custodito per proteggere la figlia, che è la vera responsabile della morte del dottore durante la prima ondata di Covid.

Doc – Nelle tue mani, l’incredibile finale di stagione

Fanti, pur di proteggere la figlia Carolina, si è messo nei guai. Eppure non sembra temere le conseguenze, anche se è in arrivo per lui una notizia molto spiacevole, che rischia di complicare ancora più le cose. Il suo ritorno nel ruolo di primario è ormai a un passo, ma qualcosa ancora deve succedere.

L’arrivo di un avviso garanzia per lui, lo costringerà a sospendere tutto. Fanti ha mantenuto il segreto a lungo, prendendosi le colpe della morte di Lazzarini. Per questo motivo, “Doc” chiederà scusa a tutti i suoi colleghi per aver mentito, e il suo staff si spaccherà tra chi vuole che lui si prenda le sue responsabilità e chi invece vorrebbe perdonarlo perché ha compreso la situazione.

Ci siamo. 🙏🏻 💙

Se vi siete emozionati con le puntate andate in onda fino ad ora, possiamo solo dirvi che giovedì prossimo ci aspettano i due episodi finali di questa stagione di #DOCNelleTueMani2… 🥺

EPISODIO 1️⃣5️⃣ – Stigma

EPISODIO 1️⃣6️⃣ – Mutazioni

🗓 17 marzo, 21:25 @RaiUno. pic.twitter.com/6UZoKeqsXS — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) March 11, 2022