Ex Uomini e Donne in dolce attesa? Spunta l’indiscrezione clamorosa

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, oggi modella e influencer, sarebbe in attesa del suo primo figlio

Si tratta di una ex protagonista di Uomini e Donne, che ha indubbiamente lasciato il segno nel lungo corso del programma di Maria De Filippi. Parliamo di una delle corteggiatrici più famose del programma. E’ arrivata una bella notizia che la riguarda, perché a quanto pare sembra essere incinta. A lanciare lo scoop è stata l’immancabile Deainira Marzano, che ha spiegato che la dolce attesa non solo è confermata, ma che procede ormai da tempo. Anzi, si parla anche di un annuncio ufficiale in arrivo nei prossimi giorni.

Al momento, però, non ci sono conferme e nemmeno smentite da parte della modella. Importante chiarire che la dolce attesa non è con l’ex tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, ma si tratta del suo nuovo fidanzato. E’ un calciatore, gioca nel Pordenone ed è un ex Primavera del Napoli. Si tratta di Armando Anastasio. Un amore importante, visto che lei ha lasciato Roma, dove viveva, per trasferirsi in Friuli Venezia-Giulia.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice aspetta un figlio? La notizia è clamorosa

I due sembrano stare insieme da poco, eppure hanno scelto già di convivere e la gravidanza è solo una piacevole conseguenza. Lei è Nicole Mazzocato, che prima di legarsi ad Anastasio è stata al centro di molte voci di gossip. Si è parlato di un suo flirt anche con Mario Balotelli, altro calciatore, e con il rapper Salmo. Intanto, la notizia che arricchisce il tutto è che anche il suo ex, Fabio Colloricchio. Si tratta del modello italo-argentino, che aspetta una bambina dalla sua attuale compagna: la spagnola Violeta Mangrignan.

Tra l’altro l’ex tronista si è trasferito in Spagna, più precisamente a Madrid, dove ha iniziato la sua nuova vita. L’occasione è stata L’Isola dei Famosi spagnola, dove i due si sono conosciuti e da allora hanno deciso di rimanere insieme. Per quanto riguarda i rapporti con Nicole, questi sono diventati burrascosi. Il loro rapporto, infatti, è finito in malo modo e si parla addirittura di una querela da parte della Mazzocato per alcune frasi dette dall’ex fidanzato.