Test: scegli il salotto che trovi più rilassante e scopri chi sei veramente

Scegli il salotto più bello e rilassante e scopri la tua personalità con questo semplice test

Il salotto corrisponde ad un ambiente di relax e pace. Dopo una giornata stressante, sai che il divano ti aspetta con la copertina sorseggiando una bevanda calda.

E’ una stanza che ti permette di smettere di pensare alla giornata appena passata o che arriverà, un ambiente di pace per la mente, ma anche per il fisico.

Devi sapere che il concetto di relax rivela aspetti nascosti della nostra personalità. Quello che tu immagini come zona di comfort influenza il tuo inconscio e si manifesta in comportamenti involontari.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del salotto. Scegli quale stanza ti dà più tranquillità per scoprire chi sei veramente.

Valutiamo insieme tutte le opzioni!

Test del salotto: scegli la stanza che ti dona più relax e scopri chi sei

In questo test del salotto ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli l’ambiente che ti dà più la sensazione di comfort e relax e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri chi sei veramente con questo divertente test!

1) Uno

Questa stanza rivela che sei una persona responsabile e che non dimentica mai i propri doveri. Hai a cuore il bene degli altri e per te l’onestà è alla base di un’amicizia solida.

Tra i tuoi pregi troviamo l’empatia. Questo è sia una tua dote, ma anche un difetto perché finisce per appesantire la tua mente finendo per caricarti di problemi che non interessano minimamente la tua vita.

Consiglio:

Cerca di lasciare andare alcuni aspetti che riguardano altre persone. Focalizzati sul presente e pensa un po’ di meno al futuro. Vivi e cogli ogni attimo.

2) Due

Il salotto preso in questione ti dona sicurezza. Ami rimboccarti le maniche, essere efficiente e portare a termine gli obbiettivi prefissati.

Ti piace la competizione, soprattutto nell’ambiente di lavoro. Pretendi tanto da te stesso e faresti di tutto per raggiungere i tuoi sogni.

Occhio però, perché talvolta lavori anche fin troppo. La gara prende il sopravvento nella tua mente e ti dà tanta ansia da prestazione.

Consiglio:

Impara a controllare le tue emozioni, perché la competitività ti sta dando alla testa. Se fallisci una volta, impara da questo e riparti da zero.

Prendi le cose con più tranquillità, perché lo stress ti può portare ad uscire fuori di cervello.

Una cosa su cui devi lavorare sicuramente è l’organizzazione del tuo tempo e degli impegni. Rispetta la tabella di marcia, ma quando hai terminato tutti i compiti, non ci pensare più e goditi il tuo salotto.

3) Tre

Se questa è la tua scelta allora sei una persona piena di talento e molto generosa. Sembri una persona integerrima, perfetta sotto ogni aspetto, ma hai un punto debole: non hai pazienza.

Consiglio:

Cerca di rimanere calmo anche se il mondo non la pensa e non si muove come tu vorresti. Migliora nella tua tolleranza. Solo così riuscirai ad instaurare rapporti migliori e potrai viverti tutto con molta più leggerezza e meno nervosismo.

4) Quattro

Sei una persona divertente, gioiosa e con una gran voglia d’avventura. Non ami la routine e cerchi sempre di innovare le tue giornate.

Ti piace viaggiare, fare sport e dedicarti ad attività che non hai mai provato prima. L’importante è provare emozioni forti e scoprirsi ogni giorno.

Sei una persona impulsiva e non sai proprio come dire di no. Ciò ti porta, delle volte, a non stare bene e a riempire la tua mente di pensieri e sensi di colpa.

Consiglio:

Vivi il presente, ma risparmi delle energia per quello che verrà. Le avventure sono sicuramente bellissime, ma cerca di non scappare dalla realtà.

5) Cinque

Sei sincero, affidabile e tollerante. Ami vivere in equilibrio con l’ambiente esterno, soprattutto con la natura.

Non ti piacciono gli scontri ed i problemi. Perciò tendi a nasconderli evitando quindi un confronto.

Ami passare il tuo tempo con gli amici fidati nella tranquillità. Ti piace stare nel comfort, ma ti servirebbe anche uscire da questa zona protetta per scoprire chi sei.

Consiglio:

I problemi non si risolvono da soli. Accettali, metabolizzali e trova una soluzione.

Se invece ti trovi in disaccordo con qualcuno, affrontalo in un faccia a faccia, ma non a muso duro, bensì con voglia di trovare un punto d’equilibrio.

Chiarire invece che litigare.

6) Sei

La tua scelta ci rivela che sei una persona che vive di sensazioni. Il tuo passato ti ha lasciato tante emozioni e affronti il tuo presente in funzione di queste.

Ciò ti ha portato ad essere una persona emotiva, sia nei momenti di gioia che di dolore.

Consiglio:

Va bene la sensibilità, ma devi riuscire anche a razionalizzare. La tua passione ti comanda e non riesci ad affrontare gli eventi senza farti coinvolgere.

Cerca di dedicarti di più al dialogo e apri la tua mente. Non partire prevenuto ancor prima di conoscere