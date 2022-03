Uomini e Donne puntata 17/3/22, Tina esagera: Maria resta senza parole

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha decisamente esagerato. Maria De Filippi è rimasta senza parole di fronte a quanto accaduto.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, mostrando ai telespettatori che cos’è successo dietro le quinte con Alessandro e Ida. I due, dopo la puntata trasmessa ieri, avevano finito con il litigare in quanto lui lamentava di non essere stato difeso da lei dagli attacchi di Armando Incarnato che lo aveva accusato di utilizzare la sua amica come un trofeo.

La coppia ha continuato a discutere al di fuori dello studio e perfino Gianni Sperti, che solitamente prende a spada tratta le difese della dama, le ha fatto notare come in questo frangente stia sbagliando perché il cavaliere ha utilizzato parole molto forti nei confronti dell’uomo che sta frequentando e se lei non ha mosso un dito vuol dire che il suo pensiero non si distacca poi così tanto dal suo.

Improvvisamente i due però fanno pace e Maria sceglie di chiudere il collegamento perchè iniziano a lasciarsi andare a baci e coccole e non sembrava carino continuare a sbirciare. La puntata però prosegue con gli altri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne perché i colpi di scena non finiscono di certo qua.

Tina Cipollari litiga ancora con Pinuccia a Uomini e Donne

Al centro dello studio, Maria chiama Vincenza. La dama sta conoscendo il Signor Bruno, che era stato rifiutato da Pinuccia e Lucia. La conoscenza tra i due prosegue a gonfie vele però Pinuccia chiede come mai lui non l’abbia più telefonata. Questa domanda fa scattare Tina Cipollari che critica la dama ancora una volta.

L’opinionista fa presente che è stata lei a rifiutarlo e nemmeno con modi tanto carini ed ha avanzato questa domanda soltanto, questo è il suo parere, per mettere zizzania tra i due. Le due iniziano a discutere e la dama l’accusa di essere una persona cattiva e senza rispetto. La Cipollari replica che la cattiva e senza rispetto è stata lei quando ha trattato male il signore. Pinuccia scoppia in lacrime ma si riprende poco dopo non appena in studio viene messa una canzone tutta da ballare.

Si accomoda poi Lucia che sta conoscendo un altro cavaliere, ma ha qualche dubbio su di lui perché lei conduce uno stile di vita piuttosto impegnativo mentre lui vorrebbe viversi di più la casa. Niente paura però, per lui arriva una nuova signora ed accetta la sua conoscenza nonostante scelga di ballare con Lucia, ma Maria dubita che lei proseguirà il loro rapporto.

Si passa poi al Trono Classico. Matteo ha fatto una sorpresa a Federica e tra i due scappa anche il bacio, segno di pace dopo le incomprensioni negli scorsi giorni. Che per loro sia la volta buona come la coppia che ha da poco abbandonato il programma ed è pronta a fare il grande passo