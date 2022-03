Amici 21 puntata 17/3/22, la produzione corre ai ripari: gli allievi violano il regolamento

Ad Amici 21, la produzione di Maria De Filippi è stata costretta a prendere provvedimenti in quanto gli allievi hanno di nuovo violato il regolamento.

Amici 21 è tornato sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento del suo daytime. E’ una puntata ricca di colpi di scena e si inizia subito con il botto, in quanto la produzione comunica ai ragazzi il nuovo guanto di sfida di Rudy Zerbi.

L’insegnante di canto ha intenzione di schierare il suo cantante Luigi contro Critical, allievo di Anna Pettinelli. Secondo Zerbi, il cantante della sua avversaria è poco versatile e per questo motivo ha proposto un medley di tre brani di generi completamente diversi, convinto che questa sia una qualità fondamentale per un artista.

Luigi reagisce di buon grado alla sfida, mentre Critical è convinto di essere stato penalizzato in favore del suo compagno di viaggio e chiede ad Anna Pettinelli se è il caso di accettarla o meno. La sua insegnante lo invita a riflettere e a provare a mettersi in gioco perchè durante il serale di Amici 21 tante saranno le sfide a cui dovrà sottoporsi, ma attenzione perché le sorprese non finiscono qui in quanto tra i ragazzi c’è aria di tempesta.

La produzione prende provvedimenti con il cast di Amici 21

Ad Amici 21, dopo le forti emozioni vissute da Michele, si passano alle incomprensioni tra i concorrenti. Il tutto inizia con Aisha che confida a Christian che Nunzio sente i suoi genitori di nascosto attraverso il pc che hanno in casa e a lei questo infastidisce e non poco perché sente la mancanza della sua famiglia.

Il giovane ballerino sente che i due stanno parlando di loro e si avvicina per chiedere dei chiarimenti ed arriva una lite perché lui nega assolutamente quanto riferito da lei, rivelando che ha soltanto controllato una email che conteneva importanti informazioni sulla salute di sua nonna, ma Aisha nega la sua versione affermando di aver letto il contenuto del messaggio e si parlava della fase serale del programma.

La produzione, ovviamente, ascolta tutta la loro conversazione e dopo qualche giorno sceglie di prendere un provvedimento: eliminare l’uso di internet se non per scopi di studi dove saranno severamente monitorati perché Nunzio non è stato l’unico a violare il regolamento, ma tutti (chi più chi meno) lo hanno utilizzato per i loro scopi personali.

Ad Amici 21 si inizia a respirare aria di tensione tra i concorrenti prima dell’inizio di questo attesissimo serale.