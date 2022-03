Superman & Lois, ci sarà anche una terza stagione?

Anche se ancora deve arrivare in Italia, molti appassionati si chiedono quale sarà il destino di Superman & Lois. La Warner Bros produrrà la terza stagione?

Superman & Lois è una serie tv prodotta da Warner Bros, trasmessa negli Stati Uniti d’America dalla rete The CW. Questa serie è in onda dal 2021 e non è ancora arrivata in Italia, anche se alcune indiscrezioni parlano di un possibile arrivo nel nostro paese nel prossimo autunno. Non si sa ancora chi acquisterà i diritti della serie televisiva che sta appassionando il pubblico statunitense.

Superman & Lois ha inizio nel momento in cui Clark Kent e Lois Lane, dopo aver combattuto diversi nemici a Metropolis, sono ormai sposati e fanno ritorno a Smallville. Insieme crescono due figli, Jonathan e Jordan. In attesa di scoprire se i ragazzi erediteranno i poteri del padre, si riavvicinano a Lana Lang, sposata con Kyle Cushing. Lana ha una figlia, Sarah, che legherà molto con i figli di Clark e Lois.

Gli appassionati delle vicende di Superman hanno accolto questa serie con grande entusiasmo ed infatti i dati di ascolto sono stati sin da subito molto alti. La serie è arrivata alla seconda stagione ma le voci su un possibile taglio causato dal Covid hanno indispettito i telespettatori americani. Sarà veramente così o arriverà anche la terza stagione? Potrai scoprirlo scorrendo il testo dell’articolo. Buona lettura.

Superman & Lois, The CW pronta ad annunciare la terza stagione

Superman & Lois ha ottenuto recensioni molto positive da parte della critica. L’episodio pilota della prima stagione ha ottenuto il numero più alto di spettatori di qualsiasi altro pilota di The CW, secondo solo a Batwoman. In questo momento è in onda la seconda stagione (solo negli Stati Uniti), la quale sta avendo un seguito addirittura superiore rispetto alla prima, come dimostrano alcuni sondaggi pubblicati da Rotten Tomatoes.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, gli spettatori potranno assistere anche alla terza stagione di questo show. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma The CW, il network che ha acquistato i diritti dello show, dovrebbe annunciare la terza stagione entro la fine della prossima primavera. Salvo sorprese, quindi, saranno accontentati gli appassionati delle avventure di Clark Kent e Lois Lane.

Intanto si parla anche dell’arrivo di Superman & Lois in Italia. In questo momento non sono ancora stati venduti i diritti ma è probabile che possa accadere a breve. In passato, tutte le stagioni di Smallville (2001-2011) sono andate in onda sulle reti Mediaset. Vedremo se la televisione lombarda deciderà di puntare anche su questa nuova serie che narra le avventure del supereroe proveniente da Krypton. Anche in questo caso, è probabile che entro la fine della primavera possano arrivare degli aggiornamenti.