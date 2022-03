Quali sono i segni zodiacali più vendicativi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più vendicativi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più vendicativi, quelli che si legano qualsiasi cosa al dito e aspettano il cadavere del proprio nemico lungo la riva del fiume. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. Non tutti amano mettere in mostra i propri sentimenti, è una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Queste classifiche sono interessanti per diversi motivi: potrai scoprire se un amico, un collega o il tuo partner ha dei difetti dai quali devi difenderti. O, al contrario, potresti renderti conto di alcuni dettagli che hai davanti agli occhi tutti i giorni ma non te ne eri ancora reso conto. Almeno fino ad oggi!

I segni zodiacali più vendicativi

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni zodiacali che non sanno corteggiare , quali sono i segni zodiacali più sospettosi e quali sono i segni zodiacali più corretti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più vendicativi. Ecco la classifica dei primi tre.

Pesci: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una grandissima memoria, non dimenticano mai niente, soprattutto i torti ricevuti nel corso degli anni. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco nutre un grande rancore nei confronti di chi lo ha offeso o trattato male in passato. Per questo motivo, il segno dei Pesci non vede l’ora di vendicarsi ed è in grado di aspettare molto tempo per farlo.

Cancro: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono particolarmente impulsive. Quando qualcuno tocca dei tasti più sensibili, il Cancro si vendica per istinto. Le sue reazioni possono essere spesso esagerate, a volte addirittura fuori luogo. Gli sbalzi d’umore del Cancro fanno in modo che, nei periodi più negativi, anche un piccolo problema venga ingigantito e la vendetta sarà inevitabile.

Scorpione: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono piuttosto permalose, si sentono offese anche per questioni futili e non dimenticano quando subiscono un torto. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non è in grado di sbollire la rabbia, sente l’esigenza di vendicarsi immediatamente, finendo spesso per commettere delle sciocchezze.