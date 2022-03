Amici 21 puntata 18/3/22, non solo gli allievi a rischio: i Prof vanno tutti in sfida!

Ad Amici 21 le sfide non riguardano soltanto gli allievi ma anche gli insegnanti. Questa volta non c’è via di scampo.

Amici 21 è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento del daytime prima del debutto del serale. Ebbene sì, dopo tanti sforzi e sacrifici il cast di quest’anno è pronto a fare il suo debutto in prima serata sabato 19 marzo su canale 5.

Ormai i giochi sono fatti tra due mesi circa verrà eletto il vincitore del talent show di Maria De Filippi e per questo motivo tra i ragazzi si respira aria di tensione. Da una parte non vedono l’ora di potersi esibire e di farsi conoscere da un pubblico che magari non ha ancora avuto modo di scoprirli. Senza contare i duetti e le collaborazioni con gli artisti famosi ospiti delle varie serate, ma non possono dimenticare che ci saranno anche dei concorrenti che dovranno rinunciare a tutto questo durante il corso della messa in onda delle varie puntate.

Il daytime di Amici 21 di oggi è ricco di colpi di scena, quindi mettetevi comodi e scopriamo insieme che cosa è successo a poche ore dal grande debutto.

I professori di Amici 21 sotto esame: la sfida è sempre più vicina

Il nuovo appuntamento di Amici di Maria De Filippi parte con il botto dopo i provvedimenti presi dalla produzione contro gli allievi che hanno violato il regolamento, scegliendo di utilizzare internet e i social non per motivi di studio. Maria mostra agli allievi il nuovo guanto sfida tra Alex e Luigi. La prova in questione è stata lanciata da Ruby Zerbi e vuole che i due ragazzi curino ogni cosa della loro performance, dando vita un’esibizione degna di nota che non si limiti alla semplice esecuzione di un brano. Vuole che ballino, che usino il loro corpo per trasmettere tutte le emozioni possibili.

Alex non ha reagito bene, convinto che il brano proposto non sia delle corde di entrambi. Luigi, invece, ritiene che sia un brano divertente da poter eseguire. I due giovai artisti devono scegliere realmente ogni cosa, anche gli abiti da indossare. Una prova che mostra la loro creatività a tutto tondo.

Le sfide però non riguardano soltanto gli allievi, ma anche gli insegnanti. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno lanciato una sfida a Rudy Zerby ed Alessandra Celentano, chiedendogli di esibirsi in una prova di cinema musical. I due, nonostante la trovino ingiusta come prova considerato che la Cuccarini è la regina dei musical in Italia, hanno deciso di accettare e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Nel frattempo Anna Pettinelli ha rifiutato il guanto di sfida lanciato da Zerbi per Critical, affermando che è poco equo nei confronti del suo allievo.