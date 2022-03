Uomini e Donne puntata 18/3/22, Tina insinua il dubbio su di Lui: ha qualcuno fuori?

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha insinuato il dubbio sul cavaliere, convinta che abbia qualcuno al di fuori del programma.

Uomini e Donne continua senza sosta la sua messa in onda con l’ultimo appuntamento di questa settimana, ma niente paura perché ritornerà sul piccolo schermo degli italiani lunedì prossimo. Maria fa rientrare Ida e Alessandro che finalmente sembrano aver chiarito ogni incomprensione.

La dama ha affermato di aver compreso di aver sbagliato a non difenderlo dai duri attacchi di Armando Incarnato, perché è suo amico e non doveva permettere che ciò accadesse, ma quanto durerà questa pace tra di loro? In studio, giusto per restare collegati, viene chiamato Diego. Il cavaliere ha deciso di troncare la relazione con la dama che era scesa apposta per lui in quanto ritiene che il suo obiettivo non sia lui ma le luci della ribalta.

Queste sue insinuazioni non sono piaciute a Gianni e Tina che l’hanno duramente stroncato, ma proseguiamo con calma e vediamo che cosa è accaduto.

Diego contro tutti a Uomini e Donne: Tina insinua il sospetto su di lui

Diego ha ammesso di essersi preoccupato per la salute dalla dama perché si trovava a Lisbona con alcuni parenti ed era stata male con lo stomaco e nulla sembrava darle sollievo, fin quando non le ha dato più alcuna spiegazione a riguardo e quando lui le ha chiesto maggiori info si era anche dimenticata per l’accaduto e questo episodio rappresenta un brutto segnale per lui

Inoltre lei gli avrebbe inviato un biglietto che un autista del posto le avrebbe lasciato, in cui le chiedeva di uscire e vedersi la sera. Lei lo ha mandato con fare ironico, mentre lui l’ha vissuta come una mancanza di rispetto e non ha gradito il tutto. Senza contare che sospetta che sia approdata al programma non perchè realmente interessata ad una conoscenza ma alla visibilità che il programma può dare perché subito dopo la sua partecipazione ha scelto di aprirsi un profilo Instagram.

Per gli opinionisti queste sono cose di poco conto. Tina Cipollari, che ieri ha esagerato con Pinuccia, è convinta che sia lui a prendere parte al Trono Over di Uomini e Donne per avere una maggiore visibilità e che fuori abbia una compagna considerato che tronca sempre le sue conoscenze. Diego nega e Maria fa entrare Biagio e Cristiana. Lei ha scelto di dargli una possibilità, ma ha riscontrato che da parte sua non è scattato nulla se non un’amicizia mentre lui è stato bene.

Si passa al Trono Classico e ci vengono mostrate le sterne di Luca Salatino. Il tronista ha baciato Soraya e Lilli non ha affatto reagito bene, soprattutto quando lui le confida che vuole proteggerla a causa del suo passato ma lei vuole un rapporto alla pari e non vuole essere protetta.