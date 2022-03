Test: scegli un’opera d’arte e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo tre opere d’arte molto famose: la Gioconda di Leonardo da Vinci, L’urlo diMunch e la Notte Stellata di Vincent van Gogh. Qual è la tua preferita? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Gioconda: sei una persona equilibrata, dotata di una grande sensualità. Questo aspetto del tuo carattere ti rende molto attraente agli occhi degli altri. Il tuo fascino conquista tutti, riesci sempre a sfruttare questa tua preziosa caratteristica per ottenere dei vantaggi personali. Ti piace tutto ciò che è bello, hai gusti raffinati, sei una persona di classe. Sai essere onesto ed imparziale, difficilmente ti schieri quando non conosci tutti i dettagli di una vicenda.

L’urlo : sei una persona piuttosto determinata, hai un grande carisma ed un profondo senso di giustizia. Non sopporti la presunzione e l’arroganza, combatti con forza le persone che alzano la voce perché preferisci risolvere le persone con garbo e toni pacati. Sei coraggioso, hai idee innovative e spesso riesci a trovare la soluzione giusta nel momento più opportuno.

: sei una persona piuttosto determinata, hai un grande carisma ed un profondo senso di giustizia. Non sopporti la presunzione e l’arroganza, combatti con forza le persone che alzano la voce perché preferisci risolvere le persone con garbo e toni pacati. Sei coraggioso, hai idee innovative e spesso riesci a trovare la soluzione giusta nel momento più opportuno. La Notte Stellata: sei una persona tutta d’un pezzo, hai una grande forza ed un coraggio invidiabile. Non hai paura di affrontare nuove sfide, ami l’avventura e hai sempre una scusa per partire per un nuovo viaggio, possibilmente in compagnia delle persone che ti fanno divertire di più. A volte sei un po’ troppo superbo, la tua sicurezza potrebbe trasformarsi in arroganza.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua opera d’arte preferita? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.