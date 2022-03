Il dramma di Francesco Chiofalo: il rapporto a Pomeriggio 5

Un personal trainer come Francesco Chiofalo di certo non passa inosservato. Dal fisico atletico e con la risposta sempre pronta, è senza dubbio uno dei personaggi più cliccati sui social media. Il giovane ha affrontato una terribile operazione, ma di questo dramma ancora se ne parla, e c’è una ragione.

All’anagrafe Francesco Chiofalo, ma per gli amici e il pubblico a casa il suo nome è “lenticchio!” Sempre pronto a sorridere e scherzare con i conduttori e i compagni dei reality nei quali partecipa, è di nuovo tornato in televisione. Ha iniziato il suo percorso a la Pupa e il Secchione, il format di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Che sia un personaggio divertente non ci sono dubbi, ma dietro questa ilarità c’è un ragazzo sofferente. Il problema di salute per il quale è stato operato è un dramma, e adesso ci sono delle novità.

Non ci sono dubbi che con Francesco scappi la risata, ma è importante affrontare tutti gli argomenti. Il personal trainer, nonostante il fatto di essere così giovane, ha subito un intervento dalle 8 del mattino alle 9 di sera per asportare un tumore al cervello. La notizia ha sconvolto tutto il palinsesto televisivo ed anche il pubblico a casa. Mai nessuno avrebbe immaginato un retroscena del genere.

La palestra è la sua compagna, e al momento fa coppia con Drusilla Gucci, oltre che con la sua Secchiona nel noto format di Canale 5. Così, tra un’ospitata e l’altra in televisione è arrivato il momento di fare chiarezza su alcune informazioni da poco trapelate.

E’ la madre del ragazzo che decide di mettere le cose in chiaro e noi siamo pronti per rivelare le ultime novità.

Francesco Chiofalo: la verità del dramma in diretta

Come se non bastasse la trasmissione di cui è protagonista il nostro Francesco, è già al centro dell’attenzione a causa di alcune affermazioni fatte in diretta da Flavia Vento, un altro dei personaggi che a la Pupa e il Secchione sta ottenendo sempre più notorietà. Così, tra una clip e l’altra scopriremo le abitudini e la bravura di Chiofalo, ma anche un altro retroscena che è appena saltato fuori e sta facendo terrorizzare i fan.

A confessare tutto è la mamma che si assume le sue responsabilità e rivela quello che c’è da sapere sulla salute del figlio. E’ chiaro che scoprire che un giovane sportivo come lui ha affrontato un intervento al cervello del genere, sconvolge. Specialmente i fan vogliono essere informati di quello che accade, anche la minima cosa.

La mamma racconta un po’ l’accaduto, dicendo:

“L’ha scoperto tre anni fa, era molto grosso…Ma per fortuna era benigno…E’ stata una fortuna averlo scoperto in tempo…”

E’ importante sapere che la tempestività aumenta la possibilità di ripresa. Certo, dipende da caso a caso, ma quello che è necessario sapere è che i controlli vanno fatti, e quando qualcosa risulta poco chiaro, bisogna andarci a fondo.

Tra le altre cose, ecco la dichiarazione che fa preoccupare, ma che mette in chiaro lo stato di salute del figlio:

“C’è una pallina grande quanto una nocciola alla base della narice sinistra, ma non si deve operare d’urgenza, come hanno scritto…La localizzazione pare non dare preoccupazioni per la sua vita.”

Insomma, anche il minimo problema sembra una montagna, ma dopo il primo spavento è normale essere preoccupati. Tra i drammi, di recente un noto attore ha confessato il suo più grande dolore, un retroscena che nessuno conosceva.

Confessioni del genere sono fondamentali per capire che dietro questi personaggi ci sono persone in carne ed ossa che soffrono, e che non devono mai essere giudicate, specialmente se non si conosce il loro vissuto.