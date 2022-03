Il cantante mascherato anticipazioni: il faccia a faccia a tre per la verità

By

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la quinta puntata de Il cantante mascherato. Milly Carlucci ha svelato un importante retroscena

Prosegue la programmazione de “Il Cantante Mascherato”, con un’altra puntata pronta ad andare in onda questa sera. Come sempre, l’appuntamento è alle 21.20 su Rai 1 in prima serata. A quanto pare, l’intenzione della presentatrice Milly Carlucci è di ravvivare il più possibile la trasmissione con l’inserimento di alcune novità. Una di queste riguarda “un confronto a tre”, che potrebbe regalare parecchie sorprese.

Si tratta di una anticipazione su ciò che accadrà questa sera, che la stessa Carlucci ha presentato alla “Vita in diretta” con Alberto Matano. Alcune maschere restano decisamente “misteriose” e i giudici stanno facendo fatica a indovinare di chi si tratta. “Avremo un particolare faccia a faccia tra Malgioglio, Lopez e Giusti”, ha spiegato. E in effetti questi tre sono candidati a essere i cantanti mascherati.

Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci prepara una sorpresa speciale

Il mistero, quindi, riguarda la maschera “SoleLuna“: sono questi tre personaggi i maggiori indiziati. Ma non finirà qui, perché nella puntata di questa sera non mancheranno i duetti e “la maschera d’oro”. “Avremo altri duetti molto interessanti, con Red Canzian, Orietta Berti e Ivana Spagna”, ha spiegato. Per quanto riguarda la maschera d’oro, si tratta di una prova speciale che riguarda un giurato: avrà la possibilità di svelare una maschera pronunciando il nome del personaggio che ritiene nascondersi dietro ad essa.

Se il giurato dovesse indovinare, il cantante sarà costretto a togliersela e a confermare la sua identità. L’ultima giurata ad avere la maschera d’oro è stata Caterina Balivo, mentre la prossima toccherà a Francesco Facchinetti. E per quanto riguarda i duetti, questi saranno svelati in diretta. Infine, la Carlucci ha spiegato quale, a suo parere, è la maschera più difficile da individuare. “Sono sicura che si tratta della Lumaca”.