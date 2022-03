Barbara D’Urso trema: la minaccia di Flavia Vento a La pupa e il secchione

Flavia Vento è senza ombra di dubbio la regina dei ritiri. Adesso la showgirl sta partecipando a La Pupa e il Secchione Show. Che succederà?

Flavia Vento e i reality (ma pure gli affini) non vanno molto d’accordo. La simpatica soubrette, un personaggio davvero particolare, ha partecipato a molti programmi di questo tipo. Eppure si è sempre ritirata dopo pochissimo tempo. Non a caso è diventata un po’ una “macchietta”.

I fan della tv la ricordano a “La Fattoria” per soli 6 giorni, mentre all’Isola dei Famosi è stata 2 settimane. Il record è al Grande Fratello Vip, dove ha resistito appena 24 ore. Ora le tocca “La Pupa e il Secchione”, che quest’anno è condotto da Barbara d’Urso. Per ora il primo giorno nella “magione” è andato bene, ma c’è un altro rischio impellente. Nella diretta di Pomeriggio 5, è venuto fuori che Flavia Vento vorrebbe già lasciare tutto e andare via.

La Pupa e il secchione, Barbara d’Urso riceve una tremenda notizia su Flavia Vento

La notizia è spuntata mentre la conduttrice stava appunto parlando della Pupa e il Secchione. Improvvisamente un autore le ha detto delle intenzioni della Vento. “No, lei mi ha promesso che questa volta non si ritirerà. E’ vero che abbandona tutti i reality a cui partecipa, ma non so cosa sia successo stanotte”.

Ma la situazione è peggiorata nel giro di pochi secondi. “Ma come è andata via? Cosa succede, mica è andata via davvero?”, ha esclamato una sconcertata Barbara. Alla fine si è capito che la Vento non è andata più via, ma che c’è stato un momento in cui stava per farlo. Anzi, la soubrette ha pure spiegato che i suoi ritiri del passato l’hanno fatta pentire, e che adesso vorrebbe finalmente cambiare rotta.