Boom Michelle Hunziker: ecco chi sarebbe il nuovo amore

Michelle Hunziker ha già del tutto archiviato la storia con Tomaso Trussardi dopo il loro addio pubblico. C’è un indizio che lo dimostra

Continua a tenere banco in modo prepotente la vita sentimentale di Michelle Hunziker, la famosissima conduttrice di origini svizzere che è reduce dal suo “one woman show” e da un successo che si conferma sempre importante. Come tutti sanno (arrivò addirittura una nota Ansa) il suo matrimonio con Tomaso Trussardi è finito. La coppia ha fatto parlare moltissimo, con tanto di polemiche e voci di ogni tipo.

E quindi Michelle Hunziker è diventata single? Attenzione: di certo non sta più insieme a Trussardi, ma a quanto pare la sua scelta non è stata quella di prendersi un periodo di riflessione solitudine per provare a stare bene con se stessa e poi decidere della sua vita. A quanto pare la nota presentatrice si è subito buttata tra le braccia di un’altra persona. C’è una prova oggettiva e indiscutibile, un bacio che è stato opportunamente “paparazzato” con tanto di foto, pubblicata sui giornali.

Michelle Hunziker, nuova bomba gossip sulla showgirl

A questo punto è possibile che la causa della separazione sua con Trussardi sia dovuta a questo terzo incomodo? Ma di chi si tratta. In attesa di una presa di posizione ufficiale della Hunziker, lui è stato immediatamente individuato. Si tratta di Giovanni Angiolini, chirurgo, che è stato visto al Grande Fratello (no vip) nel lontano 2015. Angiolini ha poi abbandonato il mondo della tv per dedicarsi alla sua professione, ma evidentemente ha ancora contatti con gente dello spettacolo.

Lui, all’epoca del reality, si legò a Mary Falconieri. Poi come da copione la loro “storia” è finita. La foto è stata diffusa dalla rivista tedesca “Bunte”. Va precisato che si tratta di un bacio sulle labbra, che potrebbe anche non essere passionale. Possibile che la Michelle abbia un amico così speciale?