Periodo nero per Luca Onestini: il gesto dell’ex fidanzata

Il gesto dell’ex fidanzata e il periodo nero per Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne

Chi si ricorda “Batti la mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita“? Era la canzoncina di Luca Onestini che canticchiava durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo, vincitore di Mister Italia, è sbarcato sul piccolo schermo con la sua partecipazione prima come corteggiatore e poi come tronista a Uomini e Donne. E’ grazie a lui che Soleil Sorge è divenuta famosa, perché scese per lui all’interno dello studio ed è riuscito anche a conquistarlo.

Raffaella Mennoia ci ha svelato anche qualche retroscena sulla solo passata relazione.

Una storia durata veramente poco e finita anche male. L’influencer lasciò il ragazzo per l’altro corteggiatore, Marco Cartasegna, dopo che lei aveva scelto ed era uscita con Luca.

Onestini poi si fidanza con la modella Ivana Mrazova conosciuta all’interno del GF Vip e la loro storia d’amore dura per ben quattro anni. La relazione non sembrerebbe finita bene tra i due anche se, da quello che ha rivelato la modella, non è finita a tarallucci e vino.

Adesso, Luca si stava frequentando con una giornalista sportiva, ma il periodo nero per il modello e il gesto della fidanzata lo hanno mandato di fuori.

Scopriamo cosa è accaduto

Il periodo nero di Luca Onestini: arriva il gesto dell’ex fidanzata Cristina Porta

Luca Onestini ha partecipato ad un reality show spagnolo intitolato Secret Story. Il format è molto simile al Grande Fratello, ma i partecipanti hanno un segreto che gli altri devono riuscire a scoprire.

L’ex tronista di Uomini e Donne, durante la partecipazione, si è innamorato della giornalista sportiva Cristina Porta. I due riescono ad arrivare in finale e, mentre lei si posiziona al secondo posto, Luca porta a casa la vittoria.

Dopo il programma, entrambi si sono detti felici ed innamorati e pronti per iniziare la loro storia nella vita reale. Sarà che le telecamere aiutano e fomentano il sentimento o l’impatto con la routine, ma tra i due la storia si è conclusa quasi subito dopo la conclusione di Secret Story.

Luca Onestini rivelò poco tempo fa di star vivendo un periodo nero con Cristina. Sicuramente il fatto che lei viva in Spagna e lui in Italia, non aiuta affatto la coppia. “Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili” confessa Onestini ai giornalisti di Europa Press.

Ma ecco che arriva lo sfogo dell’ex Mister Italia in questo periodo nero. Luca rivela ai suoi followers tutta la verità sulla sua relazione con Cristina Porta e confessa che ormai è la sua ex fidanzata.

“Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo” scrive Onestini tramite una storia su Instagram e spiega: “Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si dente sola ha tempo. Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi“.

L’ex tronista di Uomini e Donne sta molto male per quello che sta accadendo, ma adesso ha una visione più chiara della loro storia. “Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così” scrive Luca e conclude amaramente: “Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio“.

Luca Onestini non è molto fortunato in amore. Spesso riesci a farsi prendere in giro, non riconoscendo di chi fidarsi o meno, a mio parere. Il periodo nero finirà presto dopo questo gesto della sua ex fidanzata Cristina Porta. Si chiude una Porta, si apre un portone…