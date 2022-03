Sapete com’era Checco Zalone da giovane? Irriconoscibile

Checco Zalone oggi è conosciuto da tutti come il comico in grado di far ridere e allo stesso tempo far riflettere il pubblico che lo ama

E’ sempre lui, il vero mattatore del cinema italiano. La sua presenza in tv, seppur molto limitata, riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico che lo ama. Checco Zalone è un vero accentratore di simpatia, e oltre a far ridere con la sua comicità spontanea e originale, è anche in grado di far riflettere. Lo dimostrano i suoi film, che da sempre ottengono un incredibile successo al cinema.

Simpatico con la sua intelligenza, e con un aspetto fisico inconfondibile, col quale ha spesso anche giocato. Una “pelata” e un po’ di pancetta che lo porta subito a una dimensione di “persona normale” che riesce a creare empatia col pubblico. Un uomo semplice anche nell’aspetto, che pur con alcuni travestimenti non ha mai rinunciato al suo “look”. Eppure, Checco Zalone da giovane aveva un aspetto totalmente diverso. Lo dimostra una foto che è apparsa in tv e dove si vede l’attore in una maniera completamente diversa da come lo conosciamo oggi.

Checco Zalone da giovane era molto diverso: la foto è incredibile

Il suo vero nome è Pasquale Medici, e all’epoca della foto era conosciuto soltanto così. Si vedono i lunghi capelli ricci e un fisico davvero invidiabile. A dirla tutta sembra tirare un po’ la pancia dentro (come una scena di uno dei suoi film) però il fisico è sicuramente asciutto e perfino muscoloso. Insomma, se non proprio un adone ma sicuramente un uomo interessante.

Tra l’altro, il padre l’attore ha rilasciato un’intervista a Oggi.it, nella quale ha spiegato che per suo figlio sognava la carriera nel conservatorio. Io gli dicevo “figlio mio, con l’arte non si campa”. Ma fortunatamente il signor “Zalone” (o meglio Medici ha sbagliato previsione. Per fortuna suo figlio è uno degli attori più importanti del cinema italiano.