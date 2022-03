“Ne avrei fatto volentieri a meno“: le rivelazioni di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Il Grande Fratello Vip si è concluso questo lunedì con la vittoria di Jessica Selassié, la maggiore delle Princesse. Questa è stata l’edizione più lunga di tutte e ci ha accompagnato per ben sei lunghi mesi.

Gli ascolti sono stati tanti e sempre continui. Amori, baci, scontri e incontri hanno fatto compagnia ai telespettatori del GF Vip.

Finita questa edizione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del reality show, vengono invitate da Chi Magazine per fare un resoconto di questo Grande Fratello Vip.

Scopriamo insieme cosa hanno rivelato

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe commentano il GF Vip: “Ne avrei fatto volentieri a meno“

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del Grande Fratello Vip 6, vengono invitate dal magazine Chi per esprimere le loro riflessioni dopo la conclusione del programma e a gioco finito.

La prima domanda posta è: “Di chi avresti fatto a meno in questa edizione?“. Nonostante le due donne abbiano sempre avuto dei pensieri e pareri contrastanti, a questa domanda rispondono entrambe in egual modo.

Le due opinioniste avrebbero fatto a meno di Tommaso Eletti, ragazzo che ha partecipato a Temptation Island con la sua ormai ex fidanzata più grande Valentina Nulla Agusti.

“Non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del programma, infatti è stato il primo ad uscire” nota Sonia che ha asfaltato Miriana in diretta e Adriana aggiunge: “Ne avrei fatto volentieri a meno“.

Poi viene chiesto ad entrambe chi sia stato il loro personaggio preferito. La Bruganelli risponde Giucas Casella, mentre l’ex gieffina rivela di aver preferito su tutti Aldo Montano.

Il momento più apprezzato da parte della moglie di Paolo Bonolis, invece, è il rientro nella Casa di Giucas e per Adriana il discorso romantico e pieno d’amore di Imma Battaglia alla sua compagna e concorrente Eva Grimaldi.

La situazione che li ha fatti più arrabbiare? La Volpe risponde subito di non aver sopportato Alex Belli con il suo teatrino noioso e ripetitivo con Soleil Sorge e Delia Duran.

Adriana è più volte andata contro l’attore ed ha anche insorto in diretta per lui.

Sonia, invece, ricorda il litigio con Alfonso Signorini: “L’incomprensione in studio con Alfonso, senza dubbio“. L’opinionista decise addirittura di abbandonare lo studio minacciando di non tornare mai più, anche se dopo poco è tornata al suo posto.

Ed ecco la domanda più richiesta: “Tornerete al Grande Fratello Vip 7?“. Mentre Sonia rivela di non volerci pensare ancora, perché piena dall’edizione appena conclusa, Adriana si sente pronta a seguire qualsiasi scelta fatta da Alfonso.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, svelano le loro pagelle dopo la conclusione del reality show. Entrambe con dei pareri ponderati, ma in contrasto, come il loro percorso all’interno dello studio di Cinecittà