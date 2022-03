Serie tv: 4 curiosità su Suits che ancora non conoscevi

By

Oggi potrai scoprire alcuni aneddoti sulla serie che ha regalato la notorietà a Meghan Markle, Duchessa di Sussex. Ecco 5 curiosità su Suits

Suits è una serie tv andata in onda tra il 2011 e il 2019. Si tratta di un legal drama statunitense, quasi interamente ambientato a Manhattan, uno dei quartieri più noti e ricchi di New York City. Questo show è noto soprattutto per aver dato la notorietà a Meghan Markle, la Duchessa di Sussex che ha sposato il Principe Harry il 19 maggio 2018.

Questa serie televisiva ha permesso al grande pubblico di conoscere Meghan Markle prima ancora dell’annuncio del suo fidanzamento. Suits è andata in onda per la prima volta nel 2011, mentre il fidanzamento con Harry è stato annunciato cinque anni dopo, nel 2016, quando la sua futura moglie era già una stella di Hollywood. La serie narra le avventure di diversi personaggi all’interno di uno degli studi legali più importanti di New York.

Questa produzione ha ottenuto immediatamente un notevole successo ed è stata venduta in tutto il mondo. La contaminazione tra vicende legali e vita privata ha conquistato sin da subito gli spettatori, che hanno seguito lo show fino alla nona ed ultima stagione, messa in onda nel 2019. Oggi potrai scoprire alcune curiosità ancora sconosciute su Suits, non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

4 curiosità su Suits

Si ispira ad una vicenda parzialmente reale: prima di iniziare la sua carriera come scrittore televisivo, Aaron Korsh ha lavorato a Wall Street, lavorando per un ragazzo di nome Harvey, dotato di un’ottima memoria. Questi due elementi sono molto importanti nella serie televisiva.