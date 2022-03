Harry e Meghan: la decisione definitiva sulla loro separazione

La decisione tanto attesa è arrivata: Harry e Meghan hanno preso una decisione definitiva sulla loro separazione. Ecco cosa hanno deciso i Sussex

Harry e Meghan rappresentano da anni una delle coppie più famose del mondo. Lui è un principe, figlio di Diana Spencer e del Principe Carlo; lei è un’ex attrice statunitense, diventata famosa grazie alla serie tv Suits, in onda dal 2011 al 2019. Questo show è ancora disponibile su Netflix. Meghan Markle ha preso parte a tutte le stagioni, tranne l’ultima, perché aveva già sposato Harry e le regole della monarchia inglese le impedivano di lavorare.

I Duchi di Sussex hanno fatto parlare di sé quando hanno deciso di lasciare la Royal Family per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia ha deciso di trasferirsi, per questioni legate alla privacy, negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito si trova in un quartiere molto lussuoso ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Nelle ultime settimane sono arrivate alcune discrezioni direttamente dalla Gran Bretagna sulla loro relazione. I Sussex sono sposati dal 19 maggio 2018. Il loro matrimonio è stato trasmesso in diretta televisiva direttamente dalla cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo ma alcune voci parlano di una possibile separazione. Sarà vero? Sembra che Harry e Meghan abbiano preso una decisione definitiva a riguardo, scopriamo insieme se continueranno a stare insieme o se si separeranno a breve.

Harry e Meghan, la verità sulla separazione

Nelle ultime settimane, diversi tabloid inglesi hanno parlato del possibile divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle. La notizia di una separazione ha sconvolto molti appassionati delle vicende legate alla Royal Family britannica ma sembra che questa coppia continuerà a vivere insieme ancora a lungo, almeno è questo il messaggio che è arrivato recentemente dai Sussex.

Harry e Meghan hanno partecipato ai NAACP Award (National Association for the Advancement of Colored People), un premio attribuito con cadenza annuale come riconoscimento per il lavoro svolto da persone di colore nel mondo dell’arte. I due sono saliti insieme sul palco e hanno messo in mostra ancora una volta una grossa complicità, come è già accaduto spesso in passato.

Sono state messe a tacere, dunque, le voci su un possibile divorzio. Alcuni giorni fa, Harry era andato allo stadio in compagnia della cugina Eugenia, lasciando Meghan a casa. L’assenza dell’ex attrice statunitense, che recentemente ha dovuto anche affrontare le offese da parte di un personaggio molto famoso, aveva alimentato numerose polemiche, immediatamente terminate dopo la partecipazione dei Duchi di Sussex a questo importante evento pubblico.