Grande Fratello Vip, cacciata dalla stanza: il motivo è incredibile

Al Grande Fratello Vip la tensione è ormai alle stelle. I due gieffini hanno deciso di cacciarla dalla stanza e la motivazione è assurda.

Al Grande Fratello Vip la tensione inizia a farsi sentire tra i concorrenti di Alfonso Signorini. Questa sesta edizione è quasi giunta al capolinea e mancano soltanto due puntate per scrivere finalmente la parola fine. Per questo motivo i concorrenti non sono proprio rilassati e nelle scorse ore le cose non si sono affatto attenuate tra loro all’idea che questi sono gli ultimi giorni di convivenza forzata.

Nelle scorse ore, infatti, alcuni rapporti stanno venendo sempre meno e se prima sembrava possibile almeno un’amicizia tra Jessica Selassiè e Barù, ora nemmeno quello. Nelle scorse ore, infatti, Davide Silvestri ha suggerito al suo compagno di viaggio di non prestarsi a far credere alla Princess, o ai telespettatori, che tra loro possa nascere qualcosa ma non solo. Non appena lei, accompagnata da Sophie Codegoni, in un precedente momento si era recata in camera loro, è stata cacciata.

Il motivo di tale scelta da parte dei concorrenti ha fatto storcere il naso e non poco agli utenti della rete, che non hanno apprezzato il modo in cui è stata trattata la Princess.

Barù e Davide Silvestri contro Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip

Barù e Davide Silvestri hanno messo le cose in chiaro con Jessica Selassiè, affermando che considerato che lei e le altre concorrenti ancora in gara hanno la loro stanza, possono restare tutto quante lì dove sono e che nella loro camera non entrerà nessun altro se non colei che fino a qualche giorno fa la abitava insieme a loro.

Ovviamente, come potete notare dal video incorporato in fondo a questo articolo, i due si riferivano a Soleil Sorge che lunedì ha abbandonato la casa del GF Vip a gran sorpresa dopo che Alfonso Signorini ha annunciato una doppia eliminazione a sorpresa, che ha visto lei varcare la famosa soglia rossa e il suo compagno di viaggio, proprio l’ex stella di Vivere, diventare il terzo finalista ufficiale di questa sesta edizione del reality show di successo di canale 5.

Tra Jessica e Barù ogni speranza sembra essere giunta al capolinea e probabilmente lei si è messa il cuore in pace: tra loro non potrà mai esserci nulla, considerato anche questo episodio che li ha visti protagonisti.

Le tensione è alle stelle al Grande Fratello Vip e ovviamente non mancano nemmeno le supposizioni sulla vittoria che hanno lasciato di stucco i fan del programma.