Oroscopo 18 marzo 2022: top l’Ariete, un vero flop il Toro!

Occhi al cielo, perché in questo momento ne abbiamo decisamente bisogno! Ci sono due transiti a smuovere la giornata dei segni dello Zodiaco. Si tratta del Sestile Sole-Plutone e la Luna in Vergine! Cosa accadrà? Analizziamo passo passo le previsioni dell’Oroscopo, ecco cosa c’è da sapere.

Ovviamente, non possiamo decodificare qualsiasi segnale dal cielo, ma quello che è certo è che ci sono diverse novità in arrivo. La bellezza sta proprio nell’accogliere le informazioni dalle Stelle e dal moto degli Astri, in modo propositivo. L’Oroscopo di oggi sarà come sempre fondamentale per tutte le Case Celesti, e alla fine tratteremo nello specifico le sorti dei malcapitati e dei fortunati.

Scopriamo le novità dell’infinito manto stellato sopra le nostre teste, che spettacolo! Dovremmo passare più tempo a perderci nel firmamento, alla fine siamo tutti sotto lo stesso cielo, ed i problemi sembrano ancora più piccoli. Viviamo piccoli e grandi stress quotidiani, e l’Oroscopo di oggi serve proprio per capire come affrontare tutto, analizziamo i due transiti.

Il primo è un bel Sestile Sole-Plutone. Innanzitutto, il Sestile è un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento che suddivide in sei parti da 60° il cielo, e come protagonisti ci sono proprio il Sole e Plutone posti alla medesima distanza. La Stella per eccellenza sta a 28° dai Pesci, mentre il pianeta della lotta alla stessa posizione dal Capricorno.

Questi dialogano senza sovrapporsi. Ciò accade perché Plutone combatte per attuare una trasformazione in positivo, che si adatta ai cambiamenti in arrivo. Quindi che accade? Tutte le supposizioni e le ipotesi del periodo, si stanno avvicinando a delle verità imperdibili!

Ma non finisce qui, perché la Luna in Vergine permette di sfoderare le energie nel migliore dei modi, magari ricordando di fare tutte quelle attività che a volte passano in secondo piano. Cioè si tratta di apprezzare la routine con tutte le sue sfaccettature, portando a compimento le azioni della giornata.

Insomma, tante novità che condizioneranno ampiamente i segni fortunati e sfortunati.

Oroscopo: finalmente l’Ariete è al top!

Partiamo da una triade interessante, oltre che vincente: Ariete, Aquario e Gemelli. Rispettivamente tre segni di fuoco, aria e ancora aria. Questi porteranno avanti con grandi energie i propri progetti di vita, riuscendo ad ottenere non poche soddisfazioni. Arguzia e tenacia sono accompagnati dai due transiti, ecco come affronteranno la giornata. Se sei dello Scorpione sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. Ci sarà una ragione se hai questa nomea, ne vivi di ogni, soffri, cadi, ma nessuno ti butterà giù perché la tua forza interiore ti proietta nel tuo futuro. Energico e divertente, oggi al lavoro le cose andranno discretamente, mentre in amore vivrai una giornata serena. Consigli: dal Sestile e dalla Luna prendi il meglio, ti condizionano molto, quindi le sfide in arrivo sono da cogliere al volo.

Passiamo al ribelle dello Zodiaco, l’Aquario. Folle e buono al tempo stesso da fare di tutto per chi ami, e questo viene sempre riconosciuto. Quindi, lasciati andare in amore, ti aspettano incontri appassionanti se sei single, in coppia la situazione è interessante per qualche viaggio fuori porta. Al lavoro prenditi del tempo, non stressarti. Consigli: vivi al massimo le emozioni positive i due transiti ti condizionano molto, quelle negative per una volta non analizzarle.

Che dire dei Gemelli? Lunatici al punto giusto da salire e scendere come un bulldozer. Al lavoro è meglio mantenere elevata la concentrazione, potrebbero esserci grossi cambiamenti. Mentre in amore non siate sempre i soliti pretenziosi, la bellezza sta proprio nelle piccole cose. Consigli: i due moti ti toccano appena, quindi ricomincia a vedere quelle che sono le tue priorità.

Pessimo cielo per il Toro, e non solo per lui!

Terribile situazione per il segno del Toro, e insieme al lui Sagittario e alla Bilancia. Rispettivamente tre segni di terra, fuoco e aria. Cosa succede? Avete un po’ perso le vostre energie, e non sapete s gli obiettivi che stavate perseguendo sono ancora quelli giusti, ecco qualche dritta. Se sei dei Pesci sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Toro, che disfatta quella di oggi. Sei ricaduto nei tuoi errori, per prima cosa al lavoro non prendere parte a discussioni, rimani con un profilo basso. Mentre in amore cerca di rilassarti senza agitare gli animi delle persone che ami. Consigli: il Sestile ti farà riflettere molto, ed è forse qualche verità che ti butterà giù, non farlo. Mentre la Luna non ti tocca, cerca di trovare il tuo equilibrio.

Passiamo Sagittario, l’arciere dello Zodiaco è molto poco ottimista. Non essere timoroso sul lavoro ci sarà tanto stress, ma sei sempre molto intelligente e pronto alle avversità. In amore sii meno egoista, a volte è proprio dalle persone che ami che puoi trovare la forza di andare avanti. Consigli: i due transiti ti toccano diversamente, il primo no, mentre il secondo sì, sfruttalo a tuo favore per completare dei vecchi progetti.

Concludiamo l’Oroscopo di oggi con il segno della Bilancia, il più raffinato sta vivendo un vero flop. Tutto parte da una mancanza di energia, visto che i due moti non ti toccano per niente, e da una scarsa consapevolezza delle tue capacità. Sia in amore che al lavoro sii più sicuro di te, stai cadendo in errori che fai spesso. Consigli: prova a parlarne con qualcuno un amico potrebbe aiutarti più di quanto pensi.