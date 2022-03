Oroscopo 17 marzo 2022: top Leone, un vero flop Pesci!

Ci vuole calma e sangue fredda, ma eravamo preparati all’Oroscopo di oggi. E’ da giorni che parliamo di transiti e movimenti in vista, e dopo tanta riflessione e chiarezza, è arrivato il momento di dare potere e valore ai pensieri! Sestile Mercurio e Urano con le rispettive conseguenze per i segni dello Zodiaco.

Le protagoniste sono sempre le Case Celesti, e tra i fortunati e gli sfortunati di oggi abbiamo tanto da dire. Innanzitutto, consultare l’Oroscopo non significa sapere cosa dire in una certa situazione, o peggio come fare qualcosa, piuttosto equivale a dare una via da percorrere tra uno scombussolamento e l’altro. Gli Astri vivono il loro corso, e con il Sestile Mercurio-Urano i pensieri tornano a vorticare furiosamente. Conseguenze e consigli dal cielo per i segni!

Occhi al cielo, dimentichiamo per un attimo di far parte del pianeta Terra, e scopriamo la bellezza del firmamento! Astri e Stelle condizionano la spiritualità delle persone che hanno l’obiettivo di intraprendere un viaggio, quello diretto allo sviluppo della forza interiore e del raggiungimento dei sogni nel cassetto!

Con il Sestile Mercurio-Urano abbiamo a che fare con un Aspetto dei Pianeti interessante. Si tratta cioè di un posizionamento che condiziona la giornata dei segni, e nello specifico l’ambito dei pensieri. Mercurio è il pianeta per eccellenza del pensiero, mentre Urano è quello delle grandi rivoluzioni.

Quindi, sono in vista dei grandi progetti, e trattandosi di un Sestile abbiamo un cielo suddiviso in 6 parti da 60°, insomma una situazione che stavamo aspettando già da un po’. Sì, perché si tratta di un cielo favorevole al cambiamento, ma non uno semplice, bensì una vera rivoluzione concreta data da un vivere intensamente le situazioni.

Rinnovare e risolvere è il mood della giornata diretto a costruire potenti ambizioni, ma attenzione a non farsi prendere dall’impulsività, questa genera caos irrisolto. La logica non deve essere dimenticata, ed alcuni segni peccheranno proprio in questo! Ecco come i fortunati e gli sfortunati affronteranno la giornata.

Oroscopo: primo posto per il Leone!

Strano a leggersi, ma è la verità, il più impulsivo dello Zodiaco saprà vivere al massimo la giornata, il Leone! Al secondo posto segue la Bilancia, e al terzo rimonta la Vergine. Rispettivamente segni di fuoco, aria e terra, sono al massimo delle loro energie, e il pensiero sarà così potente da combaciare perfettamente con le sensazioni interiori. Se sei del Capricorno sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Re dello Zodiaco, il fiero e possente Leone. Che tu sia impulsivo, energico ed entusiasta delle vita non lo si può negare. Infatti, per chi conosce le tue reazioni la paura sta proprio nel fatto che il Sestile ti possa fare impazzire, invece la tua forza viaggia all’unisono con i pensieri di progetti innovativi. Che sia amore o lavoro, agisci, sei baciato dalla fortuna! Consigli: non dimenticare che solo chi sogna in grande può raggiungere grandi mete.

Passiamo al segno più raffinato dello Zodiaco, la Bilancia. Finezza d’ingegno si associa ad un transito che dona vigore alle tue idee, puoi davvero realizzare quello che stai sognando da sempre. In amore tutto bene, ma è al lavoro che arriverà un’occasione per la quale devi assolutamente tenerti pronto. Ripeto, è quella che aspettavi! Consigli: non distrarti, non è il momento di perdersi in leggerezze, è il tuo momento.

Che dire della Vergine? Pragmatica e introversa, non stai passando un gran periodo. Nonostante le delusioni in ambito sentimentale e il lavoro poco soddisfacente, sei sulla buona strada per rialzarti. Te lo meriti il podio, poiché gli Astri in gioco ti regalano molta energia e fortuna, elementi fondamentali per combattere con le unghie e i denti gli eventi in corso. Consigli: scegli quello che desideri e non quello che si aspettano gli altri.

Ultimo posto per i Pesci, la disfatta è in arrivo!

Continuiamo con l’analisi dell’Oroscopo parlando di tre sfigati nel vero senso della parola: Gemelli, Ariete e Pesci! Rispettivamente tre segni d’aria, fuoco e acqua, siete in rotta di collisione. La ragione? Siete lunatici, impulsivi ed emotivi, non ci vuole molto a farvi disperare quando il Sestile confonde i pensieri! Ecco qualche dritta. Se sei del Cancro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai lunatici per eccellenza, i Gemelli. Brutto periodo per le relazioni interpersonali, non avete proprio voglia di circondarvi di persone, figuriamoci del colleghi. Amore in standby, forse è giunto il momento di andare a fare l’eremita in un posto sperduto. Il Sestile dona grande potenza alle tue brillanti idee, ma hai un caos dentro che non ti fa vivere bene in nessun contesto. Consigli: davvero, prenditi del tempo per te, svuota la mente da tutto il resto.

Passiamo al guerriero dello Zodiaco, il combattente nato, l’Ariete. La nomea di lottatore ti piace, ma a un certo punto anche tu vorresti una gioia. Ti batti e sbatti per le cause che sostieni, e a volte sembra che la tua sincerità non venga apprezzata, cosa dovrai fare con il transito che non mette in riga i tuoi pensieri? Consigli: pensa solo alle cose da sistemare, non strafare come sempre da bravo stacanovista al lavoro, e in amore ricordati che i tuoi sentimenti non vanno mai messi in secondo piano.

Concludiamo l’Oroscopo di oggi con il segno più mistico e profondo che esista, i Pesci. Ultimo posto per il sognatore per eccellenza dello Zodiaco? Risulta completamente stravolta questa classifica dagli Astri in gioco, ma è proprio così. La ragione risiede nel fatto di capire, al di là se si tratti di amore o lavoro, se continuare a lottare oppure fermarsi un attimo a capire se ne vale la pena. Consigli: viaggia con a mente, la tua creatività è la dimensione che ti appartiene, non perderla solo perché è un brutto periodo, è l’arma vincente per risolvere le situazioni cattive.