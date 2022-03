Dovremmo essere riconoscenti all’Universo che ci accoglie, ma passiamo molto più tempo a crogiolarci nelle nostre amarezze, piuttosto che avere un quadro generale del tutto. L’Oroscopo di oggi non aiuta a mettere in chiaro alcune situazione, ma è l’arma vincente per affrontare alcune questioni.

I fortunati e gli sfortunati del giorno sanno che senza l’Oroscopo e la classifica giornaliera di Instanews, non vanno lontano. La ragione risiede nel fatto che avere un’analisi completa di quello che accade sopra le nostre teste, può essere un ottimo modo per cogliere e accogliere le evoluzioni inarrestabili della vita di tutti noi. Prepariamoci alle novità dei prossimi giorni, ecco come affrontare le verità in arrivo.

Quest’immagine racchiude il mood da perseguire in queste giornate così turbolente. E’ vero, gli Astri sono in una fase di stasi, ma questo non significa che le turbolenze non siano in arrivo. Il punto è che bisogna trovare l’energia positiva in questo mare di incomprensioni, e incrementare la propria spiritualità. L’Oroscopo non è un manuale da seguire, ma una via da intraprendere.

Il punto è che se il cielo è ben disposto, allora pensiamo che indipendentemente da tutto, le cose andranno a nostro favore. Non è assolutamente così, dobbiamo farci carico dei nostri pensieri, sogni e volontà, e porli in essere nel modo più vantaggioso e rispettoso possibile verso il tutto.

Facciamo parte di un tutto indissolubile e siamo da sempre afflitti da un dualismo irriducibile che implica un modo di essere ambivalente. Ragione e sentimento, razionalità e irrazionalità, logica ed emozioni, niente può fermare il nostro essere.

Con l’intenzione di ampliare le nostre capacità riconoscendo il punto dal quale partiamo, nei prossimi giorni assisteremo ad un Sestile Mercurio-Urano, Aspetto dei pianeti che condiziona nello specifico l’ambito delle idee. Saremo pronti all’evoluzione interiore ed esteriore, oppure cadiamo nello sconforto?

Ecco come i fortunati e gli sfortunati vivranno questa giornata.

Oroscopo: giornata pazzesca per il Capricorno e altri due!

Partiamo con una triade di teste calde: Capricorno, Leone e Toro, come ci eravamo lasciati la volta scorsa? Ebbene sì, avete avuto qualche battibecco, ma il coraggio, la forza e i sani principi non sono mancati. Rispettivamente: aria, fuoco e terra, i vostri elementi, ecco come sarà meglio canalizzarli energicamente parliando. Se sei dei Gemelli sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il caro Capricorno, testa dura per eccellenza. Diciamo che il tuo modo di essere ti avvantaggia, specialmente quando poni un obiettivo nel fronte delle aspirazioni possibili, che sia lavoro o amore, sei deciso e inarrestabile. Gli Astri ti portano fortuna, quindi possiamo confermare che è il momento di metterti in gioco, senza indietreggiare. Consigli: evita le pause, potresti perdere occasioni importanti.

Passiamo al Re dello Zodiaco, il fiero Leone. Coraggio, lealtà e spontaneità non mancano, sono i tratti che ti contraddistinguono e rendono un leader. Ma è il reagire a certe situazioni che ti incoronano come un vincente, infatti sono proprio amore e lavoro ad essere al centro di tutto. Ci sono grandi progetti in vista, impegnati al massimo. Consigli: non buttarti giù se ricevi qualche rifiuto, tutto fa parte della tua crescita sensazionale.

Che dire del Toro? Hai ripreso aria, perché nel periodo precedente stavi davvero sprofondando nel baratro a causa di un continuo perseverare nei tuoi errori. Non avere paura di fare sacrifici, i tuoi sogni sono lì che ti aspettano per essere realizzati, specialmente nel mondo del lavoro. In amore, evita di avere atteggiamenti possessivi, concentrati suoi progetti in vista. Consigli: sii tenace, pigrizia e inerzia devono stare lontano dalle tue giornate.

Cara Vergine, ti conviene fare un passo indietro!

Allora, è arrivato il momento di aprire il vaso di Pandora e raccontare tutte le disfatte di questi tre: Aquario, Scorpione e Vergine. Rispettivamente segni d’aria, acqua e terra, siete nel centro di un caos dal quale non riuscite a trovare alcuna soluzione. Non dico di avere quella giusta, ma posso darvi qualche dritta per prendere un bella boccata d’aria. Se sei dei Pesci sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal ribelle per eccellenza, il folle Aquario. Tanto pazzo quanto attaccato ai propri affetti, ma se ti si delude, ecco che diventi una lastra di ghiaccio. Diciamo che il fronte amore dovrebbe un attimo essere riscaldato, perché hai qualche turbolenza nei rapporti personali. Nel mondo del lavoro invece ci sarà qualche diverbio con i colleghi. Consigli: non iniziare con il tuo solito atteggiamento di sfida, lascia correre alcune questioni, non puoi stare a litigare con tutti per tutto ogni giorno.

Passiamo allo Scorpione, l’enigmatico dello Zodiaco. Andarti contro è una sfida che solo pochi possono intraprendere, ma non ci sono dubbi: per ora sei più velenoso di sempre. Che si tratti di amore o lavoro, sei ferito da alcuni atteggiamenti di persone che ti stanno vicino, e vorresti fare qualche vendetta per i torti subiti. La mancanza di tempo condiziona in negativo questo quadro già sfavorevole. Consigli: non esagerare, alcune volte potrai avere ragione, ma questo non giustifica ferire le persone che ami, te ne pentirai.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno della Vergine, pratica e decisa, sei in una fase di passaggio che non ti permette di avere tutto sotto controllo. Al lavoro tutto procede con la solita routine, ma è il tuo cuore che ha bisogno di essere più leggero. Per una volta, affidati a chi ti vuole bene sinceramente, sfogati e butta tutto fuori, vedrai che un amico è la terapia migliore. Consigli: non pensare che questo periodo duri per sempre, la tristezza è fondamentale per diventare più forti un domani.