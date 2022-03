Allena le tue capacità logiche con un bel rompicapo, anche di Domenica! Il gioco va colto al volo, ci sono quattro oggetti dei quali un solo bicchiere è quello che contiene più acqua. Risolvere dei tranelli nel genere ti rende reattivo e abile nelle sfide di tutti i giorni.

Il quesito comporta proprio la scelta di un bicchiere, ma per selezionare la risposta corretta devi un attimo ragionarci su. Rispondere con fretta non aiuta a risolvere i rompicapo, ma quando si ha un tempo limite, come si fa? Perché in questa sfida dovrai trovare la soluzione in meno di un minuto! Esattamente, non perdere tempo. Osserva bene la foto, soprattutto leggi con attenzione la consegna. La risposta te la dirò a fine articolo, ma se sbircerai senza aver risolto l’indovinello da solo, l’avrò vinta io anche questa volta.

Rieccoci al consueto appuntamento con i rompicapo di Instanews. Oggi abbiamo a che fare con degli oggetti in particolare. Ogni bicchiere qui in foto contiene un oggetto, ma solo uno è quello che rappresenta la risposta corretta.

Nel bicchiere A abbiamo una graffetta, in quello successivo il B una penna, l’altro quella con la lettera C un cucchiaino, e l’ultimo D una gomma. Cosa devi sapere?

Rispolverando qualche legge della fisica studiata a scuola, dovresti suggerirmi quale dei quattro è quello che contiene più acqua! Allora, sei pronto ad affrontare la sfida in meno di un minuto, o già ti stai arrendendo?

Rompicapo bicchiere: ecco qual è quello pieno, soluzione!

Avere come passatempo quello di risolvere dei rompicapo è davvero divertente, inoltre nel nostro sito ne trovi una grandissima quantità. Tra i tanti, se ti piace un’atmosfera poliziesca, perché non provi il rompicapo investigativo del rapimento? Vedrai che ti terremo molto bene compagnia. Invece, se sei rimasto su questo enigma, sono curiosa di sapere se hai trovato la risposta esatta da solo. Ti svelo la soluzione del rompicapo del bicchiere giusto, e un trucco!

Ebbene sì, siamo giunti alla soluzione del rompicapo! E’ chiaro che se ci avessi messo più di un minuto, avresti dovuto dare davvero una bella rispolverata ai libri di scuola, ma delle elementari! E’ chiaro che per misurare e quantificare il volume dei liquidi ci vogliono determinati calcoli, ma niente a che vedere con la sfida di oggi.

Perché è chiaro che la risposta corretta è la: A il bicchiere con la graffetta!

La ragione sta proprio nel fatto che il peso di questo oggetto è davvero insulso se lo paragoniamo a quello di una penna, un cucchiaino ed una gomma! Entrano in gioco la presenza di materiali diversi che ne condizionano il peso, e non solo la questione della grandezza.

Se ti è piaciuto, perché non controlli qualche altro giochino? Ti consiglio il rompicapo dei conigli e dell’uovo, vedrai che mi saprai dire quanto ti sei divertito. E’ un indovinello che fa un po’ impazzire, ma la soddisfazione è tanta.

Allora, ho vinto anche questa volta, ti conviene allenarti per bene, perché dovrai incrementare le tue abilità di stratega! Ci vediamo al prossimo rompicapo.