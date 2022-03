Crollo e lacrime in diretta ad Amici 21: l’eliminazione che fa male

Crollo e lacrime in diretta ad Amici 21 durante la prima puntata del serale: l’eliminazione che fa male e che nessuno si aspettava.

La prima puntata del serale di Amici 21 ha regalato momenti divertenti regalati soprattutto dai siparietti tra gli insegnanti e i giudici, ma anche crolli e lacrime in diretta. Per i 18 allievi della scuola di Maria De Filippi, il serale rappresenta la grande occasione per conquistare popolarità e, soprattutto, le attenzioni degli addetti ai lavori. Nel corso della prima puntata del serale, però, già due allievi hanno dovuto salutare tutti e tornare a casa.

Dopo aver ammesso tutti gli allievi della prima fase al serale, Maria De Filippi aveva annunciato che, in ogni puntata, ci sarebbero state più eliminazioni. Nel corso del primo appuntamento con il serale del 19 marzo, a lasciare la scuola sono stati una ballerina e un cantante. L’eliminazione della ballerina, in particolare, ha lasciato l’amaro in bocca all’insegnante della scuola che la seguiva e alla stessa allieva che non ha trattenuto le lacrime.

Amici 21: le lacrime di Alice dopo l’eliminazione dal serale

Gli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola durante la prima puntata del serale sono stati la ballerina Alice e il cantante Giò Montana. La ballerina ha salutato tutti dopo essere finita al ballottaggio in seguito alla sconfitta della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini di cui faceva parte contro quella guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Dopo aver ascoltato il verdetto nella serata in cui Giulia Pauselli ha incantato tutti dopo aver annunciato di aspettare un maschietto da Marcello Sacchetta, Alice non ha trattenuto le lacrime. La giovane ballerina ha ammesso che le sarebbe piaciuto restare ancora nella scuola per poter avere la possibilità di studiare con insegnanti super preparati.

Di fronte alle lacrime di Alice, Maria De Filippi ha provato a confortarla spiegandole che Veronica Peparini, anche in futuro, non rifiuterà di darle lezioni. “Hai fatto tantissimi passi avanti. Non essere autocritica e pignola all’ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più”, ha detto la conduttrice che, con gli allievi di Amici, ogni anno, riesce ad instaurare un rapporto speciale come quello che continua ad avere con Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione del talent show e che oggi è ancora fidanzata con Sangiovanni, conosciuto proprio durante Amici.

Per Alice, nonostante il sogno nella scuola di Maria De Filippi sia finito, quello di trasformare la passione per la danza in un lavoro continua.