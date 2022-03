Lulù Selassiè: “Un figlio da Manuel Bortuzzo, ecco quando”

By

Lulù Selassiè non perde tempo e svela di voler presto diventare mamma: “Un figlio da Manuel Bortuzzo. Ecco quando”.

Lulù Selassiè svela qual è il desiderio più grande che vorrebbe realizzare presto. La principessa etiope che, dopo sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip sta lentamente tornando alla normalità, ai microfoni di Verissimo, ha prima raccontato alcuni episodi della propria vita che l’hanno profondamente segnata e ha poi svelato il suo desiderio più grande parlando dell’amore con Manuel Bortuzzo.

Con un abito rosa che rispecchia la sua personalità romantica e sognatrice, dopo essersi raccontata da sola ricordando gli episodi di razzismo e di stalking di cui è stata vittima, è stata raggiunta nello studio di Verissimo proprio da Manuel che le ha regalato anche un bouquet di fiori. Innamoratissima del suo nuotatore, Lulù ha così raccontato a Silvia Toffanin il suo grandissimo sogno personale.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, un figlio insieme: ecco quando

Lulù, a Silvia Toffanin, ha raccontato che, entrando nella casa del Grande Fratello Vip, non avrebbe mai immaginato di trovare l’amore. Pur avendo sbirciato il profilo di Manuel, ha svelato che non pensava che sarebbe stata immediatamente attratta da lui. Dopo essere diventati amici, però, sia Lulù che Manuel, guardandosi negli occhi, hanno capito di non poter essere solo amici al punto che il primo bacio è arrivato pochi giorni dopo dall’ingresso ovvero il 22 settembre, numero che Manuel ha tatuato sul collo.

Sorridente e felice di aver finalmente ritrovato la fidanzata dopo cinquanta giorni di lontananza, Manuel ha raccontato di essersi inizialmente allontanato da Lulù per paura. Essendo entrato nella casa con molte paure derivate da ciò che ha dovuto affrontare dopo la sparatoria di tre anni fa che gli ha tolto la possibilità di camminare, Manuel aveva paura di non riuscire a dare a Lulù ciò che sogna.

Tra i due, poi, è scoppiato l’amore e, da quando Lulù è uscita dalla casa, non si sono lasciati più. Manuel e Lulù, del resto, hanno già annunciato di essere pronti per la convivenza e Bortuzzo ha già sistemato la casa in cui vivranno. A Silvia Toffanin, così, Lulù ha svelato di voler diventare mamma molto presto.

“Vorrei diventare mamma, anche presto, ho sempre detto di voler diventare mamma a 25 anni. Ora ho 23 anni quindi ho ancora due anni. Noi vogliamo stare insieme per sempre”, ha spiegato Lulù e Manuel si è detto pronto a diventare papà – “Di sfide nella vita non me ne sono mancate. Magari se dovesse arrivare una sfida bella“, ha detto Manuel.