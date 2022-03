Oroscopo 20 marzo 2022: l’Ariete domina la scena, soccombe l’Aquario!

By

Il combattente dello Zodiaco accende la sua miccia, l’energia dell’Ariete è pronta a scatenarsi! Cari amici di Instanews l’Oroscopo di oggi tratterà il moto entrante, ma anche come i transiti degli Astri e delle Stelle condizionino il mood dei primi e degli ultimi in classifica. Scopriamo qualche curiosità sulla Casa Celeste più coraggiosa.

Alziamo lo sguardo al cielo, che vista spettacolare! Niente rassicura maggiormente di un manto stellato. Siamo così insignificanti rispetto all’Universo, magari riuscissimo a vedere sotto quest’ottica i mille problemi della giornata. Il tasto dolente non è vivere le avversità, poiché tutti le hanno altrimenti non sarebbe vita, ma farne un dramma. Ecco perché l’Oroscopo di oggi è utile a tutti, perché fornisce delle dritte ai segni Zodiacali. Pronti a conoscere meglio uno di quelli più amati e al tempo stesso odiati?

Con l’aspirazione ad approfondire la nostra spiritualità, non possiamo che scoprire le novità dell’Oroscopo di oggi! E’ una giornata importante, perché fa il suo ingresso nel Sole dello Zodiaco, il nostro caro amico Ariete. Determinato, coraggioso, vincente, e qualche volta giusto un po’ impulsivo, è un segno zodiacale affascinante!

Inoltre, il 20 marzo possiamo un po’ definirla la patria dei Cuspidi, cioè coloro i quali subiscono le influenze reciproche delle due Case Celesti di passaggio. In questo caso, parliamo dei Pesci e dell’Ariete.

I pareri sono molti e discordanti, anzi alcuni ripudiano la concezione dell’essere Cuspidi, perché ritengono opportuno osservare tutta la scheda astrologica dell’individuo. A volte, però c’è chi vive in primis questa condizione di dualità, e può confermare di avere nel proprio Tema Natale entrambi i segni in più posizionamenti, ed altri che semplicemente li sentono propri entrambi.

L’Astrologia è fatta di calcoli e percentuali, è vero, ma è anche contraddistinta da istinto e profondità dell’animo. Chi siamo noi per non considerare tutte le sfaccettature delle persone? C’è chi si sente tale e chi no, ragion per cui bisogna rispettare le inclinazioni degli individui.

Chi conosce un Ariete sa quanto sia importante il lavoro e la passionalità. Leva questi due elementi, e avrai a che fare con un animale inferocito! Al tempo stesso, si tratta di una persona sensibile ed estremamente sincera. Quindi, a volte c’è da apprezzare la schiettezza, anche se può risultare dura, è sempre verità.

Secondo la mitologia greca, il primo segno dello Zodiaco, rappresenta l’Ariete divino che salvò i figli del Sovrano di Tebe, i quali stavano per essere uccisi da inganni politici. Mentre il simbolo, fatto dal il Glifo, rappresenta la sua testa. Sarà per indicare l’essere determinato e cocciuto di questo segno?

Per quanto riguarda i Transiti, oltre al passaggio del Sole nella Casa Celeste, possiamo confermare che l’Azione di cui abbiamo tanto parlato per il mese di marzo, è arrivata! Dopo la riflessione di gennaio e la chiarezza di febbraio, entra l’energia cosmica, quella che realizza i propri sogni nel cassetto.

Oroscopo: scopriamo come l’Ariete affronterà la giornata

Partiamo dalla magica triade qui rappresentata: Ariete, Pesci e Bilancia. Gli elementi naturali di questi tre sono diversi, e sono: fuoco, acqua ed aria. Come porranno in essere le loro energie? Sicuramente sono pronti a certi cambiamenti, e spiego anche la motivazione. Invece, se il tuo segno è la Vergine sei al quarto posto e ci sono tante novità nel tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. Abbiamo già di gran lunga presentato le tue doti, adesso ti informiamo dove le applicherai. Sicuramente ad avere maggior giovamento è proprio il fronte lavoro. Otterrai delle grandi soddisfazioni, anche perché quello che cerchi è proprio stabilità economica. La passionalità sarà grande protagonista! Consigli: vivi al massimo la giornata, e metti da parte la negatività.

Passiamo ai Pesci, profondi e mistici da essere indecifrabili. Oggi la situa è davvero interessante, perché grazie al potere della tua creatività riuscirai a collaborare al massimo nel team di lavoro, e ci sarà un riconoscimento inaspettato. In amore avrai delle coccole che ti daranno tranquillità. Consigli: non pensare che la tua eccentricità sia un problema, riconosci il tuo valore ogni tanto.

Che dire della Bilancia? Raffinata e perspicace metti in atto le tue doti d’amore. Darai maggiori attenzioni alle emozioni dal momento in cui le condizioni lavorative stanno mettendo in secondo piano le relazioni interpersonali. Consigli: continua a dare il massimo, nonostante le difficoltà andrà tutto bene, perché sarai pronto a dare il massimo.

Un turbine di emozioni per l’Aquario, e non solo!

Ci sono delle belle difficoltà per questa squadra: Aquario, Sagittario e Leone! Rispettivamente tre segni d’aria, fuoco e ancora fuoco, vivrete una giornata intensa di emozioni, ma nonostante le diatribe e i nervosismi, ci sarà lo spazio per fare le manovre giuste e risollevare il vostro morale. Al quartultimo posto c’è l’organizzatore dello Zodiaco il Capricorno che dovrebbe analizzare il suo quadro astrologico.

Iniziamo dall’Aquario, ribelle e bonaccione al tempo stesso, l’ambito amore è da ricontrollare. C’è visibilmente qualcosa che non va, forse stai cambiando o sono i tuoi sentimenti? Al lavoro hai avuto molto stress e adesso ne risenti. Consigli: non pensare di risolvere tutto e subito, cerca di prenderti del tempo per rilassarti e capire le tue inclinazioni più profonde.

Passiamo al Sagittario, l’arciere più ottimista ha perso la rotta! Il weekend tutto sommato andrà bene, diciamo che sarà il nervosismo a tenerti con il fiato sul collo, specialmente sul fronte burocratico e lavorativo. In amore tutto bene. Consigli: ripensa ad alcune condizioni del passato, queste potrebbero tornarti utili nel trovare la soluzione a questioni che ti rallentano la giornata.

Concludiamo l’Oroscopo di oggi con il segno del Leone, il Re dello Zodiaco ha perso quota. Che si tratti di amore o lavoro, hai bisogno in entrambi i casi di ricaricare le tue energie, perché se non lo farai il malumore prenderà il sopravvento e i rapporti ne risentiranno. Consigli: trova la ragione che ti smuove a combattere per i tuoi sogni, stai dimenticando la molla delle tue aspirazioni, cioè la motivazione più grande.