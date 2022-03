Casa Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: dove si trova e com’è arredata

Sapete dove si trova e com’è arredata la casa in cui Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè convivono? Ecco tutto quello che non sapete.

Sapete dove vivono Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e dove si trova la casa in cui hanno scelto d’iniziare subito la convivenza? La città scelta da entrambi è Roma e non è una scelta a caso. Nella capitale Manuel viveva prima dell’incidente del 2019 che gli ha procurato una lesione che gli impedisce di camminare e a Roma Lulù è nata e cresciuta. Roma, inoltre, è la città in cui si sono incontrati per la prima volta e si sono innamorati. I due, dunque, non potevano scegliere una città differente, ma in quale zona della capitale si trova il nido d’amore di Manuel e Lulù?

A svelare dettagli sulla casa è Manuel Bortuzzo in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. E’ stato lui, infatti, a sistemare tutto per poter iniziare immediatamente la convivenza ora che Lulù è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Casa Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè in uno dei quartieri più moderni di Roma

Manuel Bortuzzo, come ha più volte dichiarato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip vive in un appartamento articolato su due livelli che si trova nel quartiere Eur di Roma. Quell’appartamento, ora, è anche casa di Lulù. Manuel divide l’appartamento con il padre Franco Bortuzzo che ha fatto una dedica speciale alla coppia, ma essendoci due livelli, è stato trasformato nel nido d’amore dei due ventenni che si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip.

Manuel e Lulù vivranno al piano di sotto dell’appartamento in cui Bortuzzo viveva già. Per accogliere al meglio la sua principessa, Manuel ha fatto realizzare una cabina armadio che sarà solo di Lulù, un secondo bagno e ha fatto sistemare una serie di specchi per permettere alla fidanzata di specchiarsi esattamente come faceva nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa, inoltre, non mancherà l’amatissimo pianoforte che Manuel suona e le foto di coppia di tutto il percorso fatto nella casa di Cinecittà e che il nuotatore ha già fatto stampare quando Lulù era ancora nella casa.

Il progetto della convivenza di Manuel e Lulù, dunque, è già realtà. La coppia, inoltre, insieme proverà a realizzare tutti i sogni professionali. Lulù, infatti, sogna un futuro nel mondo della musica e Manuel è pronto ad aiutarla esattamente come lei è pronto a sostenerlo per realizzare il sogno di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi del 2024.