Uomini e Donne, scoppia l’amore tra la dama e il cavaliere? Spunta tutta la verità

Uomini e Donne ha fatto nascere l’amore tra la dama e il cavaliere? Dopo la puntata spunta tutta la verità su di loro.

Uomini e Donne è in pausa sul piccolo schermo degli italiani, ma le dinamiche che vedono protagoniste le dame e i cavalieri non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

In molti, infatti, si stanno chiedendo se la storia nata tra la dama e il cavaliere possa funzionare, in quanto ci sono molti alti e bassi tra di loro. Se loro ci stanno provando a vedere se funzionerà o meno, c’è chi è invece convinto di aver capito quale sarà il finale che gli aspetta.

A rompere il silenzio è stato Armando Incarnato su Uomini e Donne Magazine, rivelando come andranno a finire le cose tra Ida ed Alessandro che in queste settimane stanno provando a dare una chance al loro rapporto, ma le incomprensioni non fanno altro che separarli ogni giorno che passa.

Armando Incarnato rompe il silenzio su Ida e Alessandro dopo Uomini e Donne

Armando Incarnato, dopo che nella puntata trasmessa ieri Tina ha insinuato il dubbio sul cavaliere, ha rivelato come andrà finire secondo lui la storia che vede protagonisti Ida ed Alessandro di Uomini e Donne, che stanno provando a sistemare le cose nonostante le difficoltà e gli stili di vita completamente diversi.

“Credo che Ida e Alessandro non siano assolutamente fatti l’una per l’altro, anche se c’è un forte interesse reciproco” ha esordito il cavaliere del Trono Over senza peli sulla lingua. “Il problema è che questo interesse è proiettato in direzioni diverse: Ida è alla ricerca dell’amore con la A maiuscola, di famiglia, di vita di coppia e Alessandro basa tutto sull’attrazione (e lo capisco, Ida è bellissima), ha voglia di leggerezza e di spensieratezza” ha poi proseguito, spiegando perché secondo lui questa relazione potrebbe non funzionare a lungo andare.

“Purtroppo, per me, sono due persone che viaggiano in direzioni diverse: per questo reputo quasi impossibile che si incontrino” ha poi concluso senza troppi giri di parole.

Armando Incarnato su Ida e Alessandro sembra avere le idee piuttosto chiare e vedremo con il tempo se ci ha visto lungo o meno.